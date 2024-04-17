GİRESUN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/1293 Esas
DAVALILAR : 1- MEYREM AKKOYUN, 2- MUSTAFA MAT
Davacı tarafından aleyhinize açılan Giresun ili Merkez ilçesi Ülper Köyünde bulunan bir kısım taşınmazlara ilişkin açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 11/06/2024 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN02017899