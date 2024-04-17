GİRESUN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 / 00:01

T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1293 Esas

DAVALILAR : 1- MEYREM AKKOYUN, 2- MUSTAFA MAT

Davacı tarafından aleyhinize açılan Giresun ili Merkez ilçesi Ülper Köyünde bulunan bir kısım taşınmazlara ilişkin açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/06/2024 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.