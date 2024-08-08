Giyim Ve Giyim Eşyası Satın Alınacaktır İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
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DÜZELTME İLANI
GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2024/906120
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa-FATİH/İSTANBUL FATİH/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2124142138 - 2126351193
|c) Elektronik posta adresi
|:
|itfsatinalma@istanbul.edu.tr
|ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|29.07.2024 - 5164
|b) Gazetenin ve internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|YENİ BİRLİK - 29.07.2024
www.yenicaggazetesi.com.tr
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.08.2024 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. kat İhale Salonu Çapa-Fatih/İSTANBUL
#ilangovtr BASIN NO: ILN02073454