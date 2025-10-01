Gizli kulak operasyonu hastanede bitti! Ehliyet sınavına girerken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ Çerkezköy'de ehliyet sınavında ilginç bir görüntü sahne oldu. Kulağına gizlediği kopya düzeneği polis tarafından fark edildi. Düzenek ise hastanede çıkarıldı.

Çerkezköy ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavına giren Orhan K., salonda tedirgin ve olağan dışı davranışlarıyla görevlilerin dikkatini çekti. Görevlilerin ihbarı üzerine salona polis ekipleri sevk edildi. Orhan K.'nin üst aramasında kıyafetlerin içerisine gizlenmiş şekilde bir görüntü aktarma cihazı ile iç çamaşırında dikdörtgen biçiminde, sinyal alıcı ya da gönderici olduğu değerlendirilen başka bir elektronik cihaz ele geçirildi.

Emniyete götürülüp ifadesine başvurulan Orhan K., kulağında küçük bir kulaklık bulunduğunu ve bu sayede dışarıdan gelen cevapları duyduğunu söyledi. Kulağında yapılan kontrolde cihaz bulunamayan Orhan K., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahale ile Orhan K.'nin kulağına yerleştirdiği kulak içi dinleme cihazı çıkarıldı.

Orhan K., ifadesinde sınavda kopya çekmek için daha önceden ismi açıklanmayan bir kişiyle anlaştığını ve düzenek karşılığında 30 bin lira ödeme yaptığını söylediği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

