Göçmen botu sürüklendi, 48 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Urla açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan yardım talebi geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 7’si çocuk 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kısa süre sonra aynı bölgede hareket halinde başka bir lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bottaki 20’si çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan Seferihisar’da görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı, karada toplu halde bulunan bir grup düzensiz göçmeni belirledi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kolluk Destek Timi bölgeye yönlendirildi. Yapılan operasyonda 9’u çocuk 22 göçmen yakalandı.

Operasyonlarda kurtarılan ve yakalanan toplam 106 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.