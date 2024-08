God of War Ragnarök’un sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun devasa boyutu ortaya çıktı

Play Staiton’ın en çok öne çıkan özel oyunlarından God of War’ın son yapımı God of War Ragnarök 19 Eylül’de PC’ye geliyor. 2018’de çıkan God of War oyunu ile seriye yepyeni bir dokunuş gelirken, PC versiyonu ise çok beğenilmişti.

Sony’nin Santa Monica stüdyosunun yaptığı oyunun PC için sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Sony’nin yaptığı açıklamaya göre oyunun boyutu 190 GB’ı buluyor. Bu durum oyuncuların bilgisayarlarının depolama alanında devasa bir kısmı açmalarını gerektirecek.

Oyununu 1080P ve 30 FPS’de çalıştırmak için gereken en düşük sistem gereksinimleri şöyle sıralandı: GTX 1060/RX 5500 XT, Intel i5-4670K/Ryzen 3 1200, 8 GB RAM. Öte yandan oyunun çalışması için Windows 10 işletim sistemi gerekiyor.

God of War Ragnarök’u ultra ayarlarda ve 4K çözünürlükte oynamak isteyenlerin ise oldukça gelişmiş bir sisteme sahip olmaları gerekiyor. Ultra ayarlar için istenen sistem gereksinimlerinde RTX 4070 Ti/RX 7900 XT, bir Intel i5-11600K/Ryzen 7 3700X, 16 GB RAM yer aldı.

Öte yandan Sony oyunda Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 ve Intel XeSS 1.3 sistemlerinin destekleneceğini duyurdu.

İşte God of Ragnarök için istenen sistem gereksinimleri: