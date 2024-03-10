Gökbilimciler yaşanabilir bir gezegen keşfetti

Gökbilimciler TOI-715b adı verilen yeni bir gezegen keşfettiler. Dünyamızdan daha büyük olan bu gezegen güneşten daha soğuk ve daha küçük kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde bulunuyor.

TOI-715b gezegeni NASA'nın 2018'de başlattığı ve bugüne dek gökbilimcilerin, yer ve uzay tabanlı gözlemevleriyle takip gözlemlerine uygun, nispeten daha yakın yıldızların etrafındaki gezegenleri tespit etmelerinde oldukça faydalı olan Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) kullanılarak keşfedildi. NASA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada keşif hakkındaki detayların 3-4 ay içerisinde bilim dünyasıyla paylaşılacağı vurgulandı.

Araştırmacılar dünyamızdan bir buçuk kat daha büyük olduğunu tahmin ettikleri bu yeni gezegenin, yörüngesinde bulunduğu yıldız etrafındaki dönüşünün 19 gününden biraz fazla sürdüğünü tespit ettiler. Keşfin ilk bulguları TOI-715b'nin yaşanabilir bölge sahibi olduğunu gösteriyor.

Yaşanabilir bölge genellikle bir yıldızın boyutu, sıcaklığı ve kütlesinin yanı sıra gezegen yüzeyinin yansıtıcılığı gibi faktörlere göre hesaplanır. Birmingham Üniversitesi Fizik ve Astronomi Okulu'ndan Dr. Georgina Dransfield söz konusu faktörlerle ilişkili büyük hata riskinin var olduğunu ve bu durumun bir gezegenin gerçekten yaşanabilir bölgede bulunup bulunmadığı sorusunu gündeme getirebileceğini söyledi.

Dransfield, "Bu keşif, TESS'in ilk yaşanabilir gezegen bulgusu olması nedeniyle heyecan verici" dedi. Ayrıca uzaydaki diğer gezegenlere nispetle dünyamızda daha yakın olduğundan sistem daha ileri atmosferik araştırmalar için de uygun" açıklamasında bulundu. Sözlerine "Bu, çok çeşitli yıldız türlerinin yörüngesinde dönen dış gezegen sistemlerinin çeşitliliğine dair çok daha net bir resim elde etmemizi sağlıyor" şeklinde devam eden Dransfield, bu keşfin ileride çok daha büyük atılımlara temel olacağına inandığını söyledi.