Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy depremzedeler için sahne aldı

Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, depremzede kadınlar yararına bağışlanacak olan gecede birlikte sahne aldı.

Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy depremzedeler için sahne aldı

Editör: Osmancan EROK

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır ve müzisyen Emir Ersoy çifti, dün gece Zorlu PSM'de birlikte sahneye çıktı.

gokce-bahadir-ve-emir-ersoy-cifti-depremzedeler-icin-sahne-aldi-wnjee.jpg

Tüm geliri İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzede kadınlar yararına bağışlanacak olan konserde Bahadır ve Ersoy çiftinin sahnedeki uyumu göz kamaştırdı.

gokce-bahadir-ve-emir-ersoy-cifti-depremzedeler-icin-sahne-aldi-eqykx.png

Konser öncesinde buldukları her anı prova ile geçirdiklerini anlatan çift, kadınlar için birlikte şarkılar söyleyecek olmanın anlamının kendileri için de büyük olduğunu dile getirdi.

gokce-bahadir-ve-emir-ersoy-cifti-depremzedeler-icin-sahne-aldi-zefg1-1.jpg

Geceyi izleyenler arasındaki Selahattin Paşalı, Onur Bilge, İsmail Ege Şaşmaz, Mehmet Yılmaz Ak, Sera Kutlubey, Burak Yörük, Tuana Yılmaz, İpek Filiz Yazıcı Beydemir gibi birçok isim çifte destek vererek, bu özel performanslarında yalnız bırakmadı.

İlgili Haberler
Gökçe Bahadır eşiyle birlikte depremzede kadınlar için sahneye çıkacak
Gökçe Bahadır'dan koruyucu aile açıklaması
Gökçe Bahadır'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Güzel oyuncu estetiği yok diye övgüler almıştı
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Hüsnüyusuf bitkisi mide üşütmesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hüsnüyusuf bitkisi mide üşütmesine iyi geliyor
İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı Güncel
İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı
Rock kraliçesi Rita Lee yaşamını yitirdi. 3 günlük yas ilan edildi Magazin
Rock kraliçesi Rita Lee yaşamını yitirdi. 3 günlük yas ilan edildi
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Hayat kurtaran köpek kahraman ilan edildi Dünya
Hayat kurtaran köpek kahraman ilan edildi
Hüsnüyusuf bitkisi cilt lekelerine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hüsnüyusuf bitkisi cilt lekelerine iyi geliyor
Uluslararası piyasalarda gözler ABD enflasyonuna çevrildi Ekonomi
Uluslararası piyasalarda gözler ABD enflasyonuna çevrildi