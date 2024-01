GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Şubat 2024 / 00:01

T.C. GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/372 - 431 Esas sayılı dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacıadına tesciline ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince;

Zonguldak İli Gökçebey İlçesi sınırları dahilinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Ziraat BankasıGökçebey Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2023

ESAS NO : 2023/372

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 68 Parsel

İRTİFAK ALANI : 205,85 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Kazım Eren, Nazmi Eren, Nezaket Ilıksu, Nurdan Uz, Sabahat Eren, Rayim Eren

ESAS NO : 2023/373

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 59 Parsel

İRTİFAK ALANI : 126,94 m²

PİLON ALANI : 80,82 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Çakır

ESAS NO : 2023/374

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 60 Parsel

İRTİFAK ALANI : 495,47 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Ziya Çapcı, Birnaz Çapcı, Cahit Çapcı, Hatice Çapcı, Necati Çapcı, Şahizar Çapcı, Zeki Çapcı, Mehmet Çapcı, Nurdan Çapcı

ESAS NO : 2023/375

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 61Parsel

İRTİFAK ALANI : 205,18 m²

PİLON ALANI : 20,55 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fahrettin Çaylı

ESAS NO : 2023/376

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 62 Parsel

İRTİFAK ALANI : 156,04 m²

PİLON ALANI : 1,31 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Çaylı, Ercan Çaylı, Erdoğan Çaylı

ESAS NO : 2023/377

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 71 Parsel

İRTİFAK ALANI : 172,91 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bilal Çaylı

ESAS NO : 2023/378

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 72 Parsel

İRTİFAK ALANI : 154,11 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı, Hasan Çaylı, Kasım Çaylı, Kadriye Çaylı, Satı Kapanaltı, Safiye Çaylı, Ahmet Çaylı

ESAS NO : 2023/379

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 73 parsel

İRTİFAK ALANI : 139,93 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı, Hasan Çaylı, Kasım Çaylı, Kadriye Çaylı, Satı Kapanaltı, Safiye Çaylı, Ahmet Çaylı

ESAS NO : 2023/380

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 74 Parsel

İRTİFAK ALANI : 236,28 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bilal Çaylı

ESAS NO : 2023/381

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 75 Parsel

İRTİFAK ALANI : 226,26 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Çaylı, Ercan Çaylı, Erdoğan Çaylı

ESAS NO : 2023/382

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 76 Parsel

İRTİFAK ALANI : 332,55 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasime Çaylı, Sabahattin Çaylı, Fatime Aker, Bahattin Çaylı, Gülseren Çaylı

ESAS NO : 2023/383

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 77 Parsel

İRTİFAK ALANI : 732,06 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasime Çaylı, Sabahattin Çaylı, Fatime Aker, Bahattin Çaylı, Gülseren Çaylı

ESAS NO : 2023/384

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 86 Parsel

İRTİFAK ALANI : 164,99 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Çaylı, Ercan Çaylı, Erdoğan Çaylı

ESAS NO : 2023/385

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 84 Parsel

İRTİFAK ALANI : 544,77 m²

PİLON ALANI : 24,72 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bilal Çaylı

ESAS NO : 2023/386

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 95 Parsel

İRTİFAK ALANI : 183,24 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Münevver Etcioğlu, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Azime Karademir, Remzi Çaylı, Özden Karademir, Kadir Karademir, Birten Karademir

ESAS NO : 2023/387

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 98 Parsel

İRTİFAK ALANI : 322,25 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Kemal Çaylı, Kenan Çaylı

ESAS NO : 2023/388

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 101 Parsel

İRTİFAK ALANI : 224,99 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı, Hasan Çaylı, Kasım Çaylı, Kadriye Çaylı, Satı Kapanaltı, Safiye Çaylı, Ahmet Çaylı

ESAS NO : 2023/389

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 100 Parsel

İRTİFAK ALANI : 90,87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Sabahattin Çaylı, Fatime Aker, Bahattin Çaylı, Gülseren Çaylı, Hasime Çaylı

ESAS NO : 2023/390

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 99 Parsel

İRTİFAK ALANI : 75,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Münevver Etcioğlu, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Azime Karademir, Remzi Çaylı, Özden Karademir, Kadir Karademir, Birten Karademir

ESAS NO : 2023/391

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 123 ada

PARSEL NO : 3 Parsel

İRTİFAK ALANI : 151,3 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kasım Çaylı

ESAS NO : 2023/392

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 123 ada

PARSEL NO : 2 Parsel

İRTİFAK ALANI : 3,07 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kenan Çaylı, Kemal Çaylı, Münevver Etcioğlu, Azime Karademir, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Remzi Çaylı, Özden Karademir, Birten Karademir, Kadir Karademir

ESAS NO : 2023/393

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 125 ada

PARSEL NO : 1 Parsel

İRTİFAK ALANI : 87,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kasım Çaylı

ESAS NO : 2023/394

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 125 ada

PARSEL NO : 2 Parsel

İRTİFAK ALANI : 11,79 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yüksel Çaylı

ESAS NO : 2023/395

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 17 Parsel

İRTİFAK ALANI : 66,48 m²

PİLON ALANI : 45,15 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Sabahattin Çaylı, Bahattin Çaylı

ESAS NO : 2023/396

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 23 Parsel

İRTİFAK ALANI : 155,97 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Münevver Etcioğlu, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Azime Karademir, Remzi Çaylı, Özden Karademir, Kadir Karademir, Birten Karademir

ESAS NO : 2023/397

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 22 Parsel

İRTİFAK ALANI : 79,43 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı

ESAS NO : 2023/398

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 20 Parsel

İRTİFAK ALANI : 18 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kenan Çaylı

ESAS NO : 2023/399

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 21 Parsel

İRTİFAK ALANI : 50,59 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Remzi Çaylı, Özden Karademir, Birten Karademir, Kadir Karademir, Münevver Etcioğlu, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Azime Karademir

ESAS NO : 2023/400

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey/ ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 26 Parsel

İRTİFAK ALANI : 151,82 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Çaylı

ESAS NO : 2023/401

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey/ ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 40 Parsel

İRTİFAK ALANI : 132,63 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemal Çaylı

ESAS NO : 2023/402

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey/ ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 29 Parsel

İRTİFAK ALANI : 164,01 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı

ESAS NO : 2023/403

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 30 Parsel

İRTİFAK ALANI : 44,8 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Çaylı

ESAS NO : 2023/404

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 39 Parsel

İRTİFAK ALANI : 2,07 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Veli Çaylı

ESAS NO : 2023/405

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 38 Parsel

İRTİFAK ALANI : 30,02 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Sabahattin Çaylı, Bahattin Çaylı

ESAS NO : 2023/406

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 37 Parsel

İRTİFAK ALANI : 40,14 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yücel Çaylı

ESAS NO : 2023/407

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 31 Parsel

İRTİFAK ALANI : 205,26 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Sabahattin Çaylı, Bahattin Çaylı

ESAS NO : 2023/408

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 32 Parsel

İRTİFAK ALANI : 258,04 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Verim, Erdoğan Verim

ESAS NO : 2023/409

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 33 Parsel

İRTİFAK ALANI : 237,18 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Remzi Verim

ESAS NO : 2023/410

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 34 Parsel

İRTİFAK ALANI : 41,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Arslan Verim

ESAS NO : 2023/411

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 74 Parsel

İRTİFAK ALANI : 6,73 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Sayim Verim

ESAS NO : 2023/412

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 73 Parsel

İRTİFAK ALANI : 176,15 m²

PİLON ALANI : 4,85 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemalettin Gemeç

ESAS NO : 2023/413

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 124 ada

PARSEL NO : 72 Parsel

İRTİFAK ALANI : 135,87 m²

PİLON ALANI : 24,48 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Sinan Verim

ESAS NO : 2023/414

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 4 Parsel

İRTİFAK ALANI : 314,49 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Satılmış Elieyioğlu

ESAS NO : 2023/415

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 3 Parsel

İRTİFAK ALANI : 27,37 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nizamettin Elieyioğlu, Ali Ziya Elieyioğlu, Ahmet Ali Elieyioğlu, Nazlı Elieyioğlu, Ufuk Elieyioğlu

ESAS NO : 2023/416

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 2 Parsel

İRTİFAK ALANI : 249,58 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Selahattin Elieyioğlu

ESAS NO : 2023/417

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 1 Parsel

İRTİFAK ALANI : 94,68 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hayati Elieyioğlu

ESAS NO : 2023/418

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 20 Parsel

İRTİFAK ALANI : 233,23 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Zekiye Delioğlu, Mehmet İnaloğlu, Şahizar İnaloğlu

ESAS NO : 2023/419

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 18 Parsel

İRTİFAK ALANI : 291,3 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Lütfi Ustaoğlu

ESAS NO : 2023/420

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 17 Parsel

İRTİFAK ALANI : 115,51 m²

PİLON ALANI : 0,33 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Gülten Verim

ESAS NO : 2023/421

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 16 Parsel

İRTİFAK ALANI : 40,81 m²

PİLON ALANI : 34,49 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazire Sarıöz, Vahide Özkadam, Fatime Verim, Satiye Özcan, Gülten Verim, Satılmış Verim

ESAS NO : 2023/422

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 15 Parsel

İRTİFAK ALANI : 29,68 m²

PİLON ALANI : 31,96 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fahri Verim, Selahattin Verim, Cevat Verim, Nizamettin Verim

ESAS NO : 2023/423

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 14 Parsel

İRTİFAK ALANI : 113,98 m²

PİLON ALANI : 2,93 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazmiye Bozkaya, Nazikar Ala, Veli Verim, Saadet Arslan (Verim), Cemile Gümüşok, Basri Verim, Hidayet Verim, Celal Verim, Nadiye Eren

ESAS NO : 2023/424

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 13 Parsel

İRTİFAK ALANI : 94,45 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazire Sarıöz, Vahide Özkadam, Fatime Verim, Gülten Verim, Satiye Özcan, Satılmış Verim

ESAS NO : 2023/425

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 10 Parsel

İRTİFAK ALANI : 0,25 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Cavat Çaylı

ESAS NO : 2023/426

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 39 Parsel

İRTİFAK ALANI : 18,97 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazire Sarıöz, Vahide Özkadam, Fatime Verim, Satiye Özcan, Gülten Verim, Satılmış Verim

ESAS NO : 2023/427

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 40 Parsel

İRTİFAK ALANI : 94,9 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazmiye Bozkaya, Nazikar Ala, Veli Verim, Saadet Arslan, Cemile Gümüşok, Basri Verim, Hidayet Verim, Celal Verim, Nadiye Eren

ESAS NO : 2023/428

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 41 Parsel

İRTİFAK ALANI : 269,09 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Satılmış Çaylı

ESAS NO : 2023/429

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 42 Parsel

İRTİFAK ALANI : 563,49 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Satılmış Çaylı, Hayriye Etcioğlu, Hayrullah Kabakcı, Fahriye Kabakcı, Emrullah Kabakcı, Emriye Çaylı

ESAS NO : 2023/430

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 45 Parsel

İRTİFAK ALANI : 66,95 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Verim, Erdoğan Verim

ESAS NO : 2023/431

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 126 ada

PARSEL NO : 44 Parsel

İRTİFAK ALANI : 183,89 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Sinan Verim