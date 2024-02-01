GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/372 - 431 Esas sayılı dosyalar
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacıadına tesciline ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince;
Zonguldak İli Gökçebey İlçesi sınırları dahilinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Ziraat BankasıGökçebey Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2023
ESAS NO : 2023/372
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 68 Parsel
İRTİFAK ALANI : 205,85 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Kazım Eren, Nazmi Eren, Nezaket Ilıksu, Nurdan Uz, Sabahat Eren, Rayim Eren
ESAS NO : 2023/373
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 59 Parsel
İRTİFAK ALANI : 126,94 m²
PİLON ALANI : 80,82 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Çakır
ESAS NO : 2023/374
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 60 Parsel
İRTİFAK ALANI : 495,47 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Ziya Çapcı, Birnaz Çapcı, Cahit Çapcı, Hatice Çapcı, Necati Çapcı, Şahizar Çapcı, Zeki Çapcı, Mehmet Çapcı, Nurdan Çapcı
ESAS NO : 2023/375
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 61Parsel
İRTİFAK ALANI : 205,18 m²
PİLON ALANI : 20,55 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fahrettin Çaylı
ESAS NO : 2023/376
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 62 Parsel
İRTİFAK ALANI : 156,04 m²
PİLON ALANI : 1,31 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Çaylı, Ercan Çaylı, Erdoğan Çaylı
ESAS NO : 2023/377
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 71 Parsel
İRTİFAK ALANI : 172,91 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bilal Çaylı
ESAS NO : 2023/378
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 72 Parsel
İRTİFAK ALANI : 154,11 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı, Hasan Çaylı, Kasım Çaylı, Kadriye Çaylı, Satı Kapanaltı, Safiye Çaylı, Ahmet Çaylı
ESAS NO : 2023/379
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 73 parsel
İRTİFAK ALANI : 139,93 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı, Hasan Çaylı, Kasım Çaylı, Kadriye Çaylı, Satı Kapanaltı, Safiye Çaylı, Ahmet Çaylı
ESAS NO : 2023/380
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 74 Parsel
İRTİFAK ALANI : 236,28 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bilal Çaylı
ESAS NO : 2023/381
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 75 Parsel
İRTİFAK ALANI : 226,26 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Çaylı, Ercan Çaylı, Erdoğan Çaylı
ESAS NO : 2023/382
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 76 Parsel
İRTİFAK ALANI : 332,55 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasime Çaylı, Sabahattin Çaylı, Fatime Aker, Bahattin Çaylı, Gülseren Çaylı
ESAS NO : 2023/383
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 77 Parsel
İRTİFAK ALANI : 732,06 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasime Çaylı, Sabahattin Çaylı, Fatime Aker, Bahattin Çaylı, Gülseren Çaylı
ESAS NO : 2023/384
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 86 Parsel
İRTİFAK ALANI : 164,99 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Çaylı, Ercan Çaylı, Erdoğan Çaylı
ESAS NO : 2023/385
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 84 Parsel
İRTİFAK ALANI : 544,77 m²
PİLON ALANI : 24,72 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bilal Çaylı
ESAS NO : 2023/386
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 95 Parsel
İRTİFAK ALANI : 183,24 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Münevver Etcioğlu, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Azime Karademir, Remzi Çaylı, Özden Karademir, Kadir Karademir, Birten Karademir
ESAS NO : 2023/387
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 98 Parsel
İRTİFAK ALANI : 322,25 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Kemal Çaylı, Kenan Çaylı
ESAS NO : 2023/388
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 101 Parsel
İRTİFAK ALANI : 224,99 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı, Hasan Çaylı, Kasım Çaylı, Kadriye Çaylı, Satı Kapanaltı, Safiye Çaylı, Ahmet Çaylı
ESAS NO : 2023/389
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 100 Parsel
İRTİFAK ALANI : 90,87 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Sabahattin Çaylı, Fatime Aker, Bahattin Çaylı, Gülseren Çaylı, Hasime Çaylı
ESAS NO : 2023/390
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 108 ada
PARSEL NO : 99 Parsel
İRTİFAK ALANI : 75,05 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Münevver Etcioğlu, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Azime Karademir, Remzi Çaylı, Özden Karademir, Kadir Karademir, Birten Karademir
ESAS NO : 2023/391
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 123 ada
PARSEL NO : 3 Parsel
İRTİFAK ALANI : 151,3 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kasım Çaylı
ESAS NO : 2023/392
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 123 ada
PARSEL NO : 2 Parsel
İRTİFAK ALANI : 3,07 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kenan Çaylı, Kemal Çaylı, Münevver Etcioğlu, Azime Karademir, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Remzi Çaylı, Özden Karademir, Birten Karademir, Kadir Karademir
ESAS NO : 2023/393
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 125 ada
PARSEL NO : 1 Parsel
İRTİFAK ALANI : 87,5 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kasım Çaylı
ESAS NO : 2023/394
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 125 ada
PARSEL NO : 2 Parsel
İRTİFAK ALANI : 11,79 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yüksel Çaylı
ESAS NO : 2023/395
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 17 Parsel
İRTİFAK ALANI : 66,48 m²
PİLON ALANI : 45,15 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Sabahattin Çaylı, Bahattin Çaylı
ESAS NO : 2023/396
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 23 Parsel
İRTİFAK ALANI : 155,97 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Münevver Etcioğlu, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Azime Karademir, Remzi Çaylı, Özden Karademir, Kadir Karademir, Birten Karademir
ESAS NO : 2023/397
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 22 Parsel
İRTİFAK ALANI : 79,43 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı
ESAS NO : 2023/398
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 20 Parsel
İRTİFAK ALANI : 18 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kenan Çaylı
ESAS NO : 2023/399
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 21 Parsel
İRTİFAK ALANI : 50,59 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Remzi Çaylı, Özden Karademir, Birten Karademir, Kadir Karademir, Münevver Etcioğlu, Halil İbrahim Çaylı, Nezahat Çaylı, Azime Karademir
ESAS NO : 2023/400
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey/ ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 26 Parsel
İRTİFAK ALANI : 151,82 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Çaylı
ESAS NO : 2023/401
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey/ ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 40 Parsel
İRTİFAK ALANI : 132,63 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemal Çaylı
ESAS NO : 2023/402
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey/ ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 29 Parsel
İRTİFAK ALANI : 164,01 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çaylı
ESAS NO : 2023/403
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 30 Parsel
İRTİFAK ALANI : 44,8 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Çaylı
ESAS NO : 2023/404
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 39 Parsel
İRTİFAK ALANI : 2,07 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Veli Çaylı
ESAS NO : 2023/405
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 38 Parsel
İRTİFAK ALANI : 30,02 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Sabahattin Çaylı, Bahattin Çaylı
ESAS NO : 2023/406
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 37 Parsel
İRTİFAK ALANI : 40,14 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yücel Çaylı
ESAS NO : 2023/407
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 31 Parsel
İRTİFAK ALANI : 205,26 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Sabahattin Çaylı, Bahattin Çaylı
ESAS NO : 2023/408
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 32 Parsel
İRTİFAK ALANI : 258,04 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Verim, Erdoğan Verim
ESAS NO : 2023/409
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 33 Parsel
İRTİFAK ALANI : 237,18 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Remzi Verim
ESAS NO : 2023/410
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 34 Parsel
İRTİFAK ALANI : 41,05 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Arslan Verim
ESAS NO : 2023/411
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 74 Parsel
İRTİFAK ALANI : 6,73 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Sayim Verim
ESAS NO : 2023/412
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 73 Parsel
İRTİFAK ALANI : 176,15 m²
PİLON ALANI : 4,85 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemalettin Gemeç
ESAS NO : 2023/413
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 124 ada
PARSEL NO : 72 Parsel
İRTİFAK ALANI : 135,87 m²
PİLON ALANI : 24,48 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Sinan Verim
ESAS NO : 2023/414
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 4 Parsel
İRTİFAK ALANI : 314,49 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Satılmış Elieyioğlu
ESAS NO : 2023/415
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 3 Parsel
İRTİFAK ALANI : 27,37 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nizamettin Elieyioğlu, Ali Ziya Elieyioğlu, Ahmet Ali Elieyioğlu, Nazlı Elieyioğlu, Ufuk Elieyioğlu
ESAS NO : 2023/416
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 2 Parsel
İRTİFAK ALANI : 249,58 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Selahattin Elieyioğlu
ESAS NO : 2023/417
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 1 Parsel
İRTİFAK ALANI : 94,68 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hayati Elieyioğlu
ESAS NO : 2023/418
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 20 Parsel
İRTİFAK ALANI : 233,23 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Zekiye Delioğlu, Mehmet İnaloğlu, Şahizar İnaloğlu
ESAS NO : 2023/419
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 18 Parsel
İRTİFAK ALANI : 291,3 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Lütfi Ustaoğlu
ESAS NO : 2023/420
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 17 Parsel
İRTİFAK ALANI : 115,51 m²
PİLON ALANI : 0,33 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Gülten Verim
ESAS NO : 2023/421
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 16 Parsel
İRTİFAK ALANI : 40,81 m²
PİLON ALANI : 34,49 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazire Sarıöz, Vahide Özkadam, Fatime Verim, Satiye Özcan, Gülten Verim, Satılmış Verim
ESAS NO : 2023/422
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 15 Parsel
İRTİFAK ALANI : 29,68 m²
PİLON ALANI : 31,96 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fahri Verim, Selahattin Verim, Cevat Verim, Nizamettin Verim
ESAS NO : 2023/423
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 14 Parsel
İRTİFAK ALANI : 113,98 m²
PİLON ALANI : 2,93 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazmiye Bozkaya, Nazikar Ala, Veli Verim, Saadet Arslan (Verim), Cemile Gümüşok, Basri Verim, Hidayet Verim, Celal Verim, Nadiye Eren
ESAS NO : 2023/424
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 13 Parsel
İRTİFAK ALANI : 94,45 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazire Sarıöz, Vahide Özkadam, Fatime Verim, Gülten Verim, Satiye Özcan, Satılmış Verim
ESAS NO : 2023/425
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 10 Parsel
İRTİFAK ALANI : 0,25 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Cavat Çaylı
ESAS NO : 2023/426
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 39 Parsel
İRTİFAK ALANI : 18,97 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazire Sarıöz, Vahide Özkadam, Fatime Verim, Satiye Özcan, Gülten Verim, Satılmış Verim
ESAS NO : 2023/427
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 40 Parsel
İRTİFAK ALANI : 94,9 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazmiye Bozkaya, Nazikar Ala, Veli Verim, Saadet Arslan, Cemile Gümüşok, Basri Verim, Hidayet Verim, Celal Verim, Nadiye Eren
ESAS NO : 2023/428
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 41 Parsel
İRTİFAK ALANI : 269,09 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Satılmış Çaylı
ESAS NO : 2023/429
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 42 Parsel
İRTİFAK ALANI : 563,49 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Satılmış Çaylı, Hayriye Etcioğlu, Hayrullah Kabakcı, Fahriye Kabakcı, Emrullah Kabakcı, Emriye Çaylı
ESAS NO : 2023/430
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 45 Parsel
İRTİFAK ALANI : 66,95 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Verim, Erdoğan Verim
ESAS NO : 2023/431
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK
ADA NO : 126 ada
PARSEL NO : 44 Parsel
İRTİFAK ALANI : 183,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Sinan Verim
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01975725