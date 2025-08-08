Gökhan Çıra’dan kafa karıştıran paylaşım! Tüm gözler Selin Ciğerci’ye döndü

Gökhan Çıra’dan kafa karıştıran paylaşım! Tüm gözler Selin Ciğerci’ye döndü

Taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olan Selin Ciğerci eski futbolcu Gökhan Çıra ile iki kez evlenip ayrılmıştı. Bir süredir ayrı olan çiften kafa karıştıran bir hamle geldi. Çıra’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Selin Ciğerci’ye barıştınız mı mesajları yağdı.

2019'da Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci 2021 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü çift daha sonra yeniden evlenme kararı alıp yeniden ayrıldı. İkili uzun bir süredir ayrı.

Eski futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemini hareketlendirdi. Çıra, Ciğerci ile yaptığı görüntülü konuşmadan bir kare yayınlayıp 'Şarkı 2018. Neler neler demişim, neler neler yapmışım, ne dediyse ne dediysem, ne yaptıysam doğrudur' ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR ŞEY DEĞİL"

Bu paylaşım sonrası Selin Ciğerci'ye 'Barıştınız mı?' mesajları yağdı. Ünlü isim bir video çekerek ''5 sene önce boşanmışım, sohbet ediyoruz. O anı şeker, sempatik bir şekilde paylaşmış. Hiç öyle aklınızda düşündüğünüz gibi bir şey değil. Konu bu' ifadelerini kullandı.

Ciğerci daha sonra açıklamalara devam ederek hayatında kimse olmadığı da dile getirdi.

