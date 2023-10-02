Gökyüzü ateş topuna döndü. Oxford’da ‘gizemli’ patlama

İngiltere’nin Oxford şehri yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu patlama meydana geldi.

KAYNAK: AA
Gökyüzü ateş topuna döndü. Oxford’da ‘gizemli’ patlama

Patlama, gökyüzünde dev bir ateş topu oluşturdu. Bölge halkı, patlamanın ardından çıkan yangını sosyal medyada paylaştı. Patlamanın nedeniyle ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Gökyüzü Ateş Topuna Döndü

Yerel basında yer alan haberlere göre, patlama akşam saatlerinde Oxford yakınlarında gerçekleşti. Patlamanın yıldırım düşmesi sonucu olduğu belirtildi. Patlama, gökyüzünde dev bir ateş topu oluşturarak bölgeyi aydınlattı.

Bölge Halkı Sosyal Medyada Paylaştı

Patlamanın ardından çıkan yangın, bölge halkının dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar, yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve patlamanın etkilerini gidermek için çalıştığı bildirildi.

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