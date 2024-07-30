Gökyüzüne bakarken gördüler aha diye bağırdılar

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi'nde yaşayan Pırıl Yokuş, akşam saatlerinde gökyüzünde bir cisim gördü.

Cismi cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başlayan kadın, gökyüzünde düzensiz hareketlerde bulunan cismi UFO’ya benzetti. Pırıl Yokuş, görüntüdeki cismi UFO’ya benzettiğini ifade ederek kesin kararı görüntüyü inceleyecek uzmanların karar vereceğini belirtti.

"UFAK UFAK MAVİ IŞIKLARI VARDI"

Akşam saatlerinde görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 47 yaşındaki Pırıl Yokuş, "Görüntüleri Arsuz ilçesi Madenli tarafında çektik gül konutlarında. İlk önce ablam gördü, aşağı terastaydık. Zaten çok sağ, sol yapıyordu ön arkaya yapıyordu. Normal bir uçak ya da herhangi bir şey gibi durmuyordu, onu görünce yukarıya çıktık ve terasta çektik. Fakat işte görüntüdekiyle gözle görünen şekil farklıydı. İlk önce bir dış halkası vardı, bir de iç halkası vardı biri sağa dönerken biri sola dönüyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik" diye konuştu.

"BEN NET OLARAK UFO OLDUĞUNU TAHMİN ETTİM"

Gördüğü cismin 'UFO' olduğunu düşünerek heyecanlandığını söyleyen Yokuş, "Yanıp sönüyordu zaten birdenbire kayboldu. Zaten videoda da görürsünüz kendisi hem şekil alıyor, hem ışık topu oluyor. Bir bulutun arkasına girdi ya da bir şeyin arkasına girmiş gibi birdenbire kayboldu. Gözle görünen bir taneydi, sağında solunda 3 tane daha böyle minik minik ışıklar vardı ama o kameraya çok yansımadı. Herhalde ama gözle görülüyordu. Biz daha önce de böyle bir şeyle karşılaştık ben net olarak UFO olduğunu tahmin ettim. Çünkü gözle de görülüyordu zaten kameraya yansıyanla gözle görülen çok farklı aslında gözle daha net görülüyordu. Bir uçağa benzemiyordu ya da herhangi cisme benzemiyordu bildiğin yani UFO gibi bir şeydi. Onun için çok heyecanlandık ‘aha dedik UFO gördük’ diye öyle yani UFO'ydu ama uzmanlar bakar inceler onlar daha net karar verir. Ama bizim tahmin ettiğimiz şey UFO'ydu ondan çok heyecanlandık" dedi.