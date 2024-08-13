Goldman’dan ABD hissesi açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Goldman’dan ABD hissesi açıklaması

Scott Rubner’a göre yatırımcılar ağustosun sonunda ABD hisse senetlerindeki düşüşü satın almak için kısa bir alana sahip olacak.

Goldman Sachs Group’tan Scott Rubner’a göre, sistematik fonların satış baskısının azalması ve şirketlerin hisse geri alımlarını artırmasıyla yatırımcılar ağustos sonunda ABD hisse senetlerindeki düşüşü satın almak için kısa alana sahip olacak.

Kurumun küresel piyasalar bölümü genel müdürü ve taktik uzmanı Rubner’in müşterilerine yazdığı bir notta, “Ağustos ayı için hisse senedi arz ve talep uyumsuzluğunun en kötüsü sona erdi” ifadelerini kullandı. Ağustos sonunda hisse senetlerinde teknik bakımdan alıma geçeceğini vurguladı.

Rubner haziran sonunda, 4 Temmuz’dan sonra ABD hisse senetlerindeki pozisyonların azaltılmasını tavsiye etmiş, hisse senetlerinin 17 Temmuz’a kadar “erimenin son ayaklarında” olduğunu tahmin etmişti.

Goldman’a göre, piyasa mesajlarını ve volatilite modellerini izleyen kural tabanlı sistematik fonlar temmuzda 109 milyar dolar düzeyinde küresel hisse senedi vadeli kontratı elden çıkardı.

İlgili Haberler
MSCI Small Cap Türkiye endeksinde değişiklik
MSCI Small Cap Türkiye endeksinde değişiklik
İsrail'in kredi notu düştü
İsrail'in kredi notu düştü
Son Haberler
İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı Yaşam
İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı
Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi Gündem
Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi
Sakarya’da eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı Yerel Haberler
Sakarya’da eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı
Bu sene kış gelmeyecek mi diyenler dikkat! Bu hafta boyunca... Gündem
Bu sene kış gelmeyecek mi diyenler dikkat! Bu hafta boyunca...
Arda Güler küçük dilini yutturdu Spor
Arda Güler küçük dilini yutturdu
Yedi ayın ardından bir ilk. TÜİK açıkladı Ekonomi
Yedi ayın ardından bir ilk. TÜİK açıkladı
İran’dan Avrupa’ya rest Dünya
İran’dan Avrupa’ya rest