Goldman’dan ABD hissesi açıklaması

Goldman Sachs Group’tan Scott Rubner’a göre, sistematik fonların satış baskısının azalması ve şirketlerin hisse geri alımlarını artırmasıyla yatırımcılar ağustos sonunda ABD hisse senetlerindeki düşüşü satın almak için kısa alana sahip olacak.

Kurumun küresel piyasalar bölümü genel müdürü ve taktik uzmanı Rubner’in müşterilerine yazdığı bir notta, “Ağustos ayı için hisse senedi arz ve talep uyumsuzluğunun en kötüsü sona erdi” ifadelerini kullandı. Ağustos sonunda hisse senetlerinde teknik bakımdan alıma geçeceğini vurguladı.

Rubner haziran sonunda, 4 Temmuz’dan sonra ABD hisse senetlerindeki pozisyonların azaltılmasını tavsiye etmiş, hisse senetlerinin 17 Temmuz’a kadar “erimenin son ayaklarında” olduğunu tahmin etmişti.

Goldman’a göre, piyasa mesajlarını ve volatilite modellerini izleyen kural tabanlı sistematik fonlar temmuzda 109 milyar dolar düzeyinde küresel hisse senedi vadeli kontratı elden çıkardı.