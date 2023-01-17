Google verileri açıklandı. 2022’de en çok aratılan rüyalar

Google Türkiye, bir paylaşımda bulunarak, 2022’de en çok aratılan rüyalardan bazılarını açıkladı.

Paylaşımda ise “Rüyada yazın kar yağdığını görmek ,rüyada altın toplamak, rüyada erkek bebek doğurmak, rüyada su içtiğini görmek, rüyada görücü gelmesi” ifadeleri yer alıyor.

Google Türkiye’nin sosyal medya hesabından yapıaln paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyor:

Google Year in Search 2022’nin en merak edilenlerine göre gördüğümüz rüyalar: rüyada yazın kar yağdığını görmek rüyada altın toplamak rüyada erkek bebek doğurmak rüyada su içtiğini görmek rüyada görücü gelmesi #AradıklarımızıKutluyoruz.

Yine Google’ın verilerine göre, "rüyada yılan görmek" ifadesi, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor.

Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok görülen rüyalar ise dişlerin dökülmesiyle ilgiliydi. Bulgulara göre, BK de dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın önemli bir kısmında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika'da en çok "rüyada dişlerin dökülmesi" gibi ifadeler araştırılıyor.