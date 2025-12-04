Google, 2025’in de en çok merak edilenlerini (Year in Search 2025) açıkladı. En çok aranan aramalar kategorisinde bu yıl ilk üç sırayı “Gemini”, “İstanbul Depremi” ve “Eşref Rüya” aldı.

Eşref Rüya

YERLİ VE YABANCI YAPIMLAR DA LİSTEDE YER ALDI

Popüler kültürün nabzını tutan dizi ve film aramalarında, yerli yapımlarla küresel fenomenler arasındaki rekabet de dikkat çekti.

"Diziler" kategorisinde "Eşref Rüya" yerli yapımlarda ilk sıraya yerleşirken, onu tüm dünyada merakla beklenen yabancı dizi "Squid Game" ve "Gassal" izledi.

Squid Game

Sinema dünyasında "filmler" kategorisinde ise oyun dünyasından beyazperdeye taşınan "Minecraft" zirveye oturdu.

Yerli komedi ve dramda da "Kadıköy Boğası" ve "Uykucu" da ilk üçte listede yer aldı.

Uykucu

İşte Google Türkiye verilerine göre, 2025'te en çok merak edilip aranan, en çok konuşulan ilk 10 dizi...

EN ÇOK ARANAN DİZİLER

1-Eşref Rüya

2- Squid Game

3- Gassal

4- Uzak Şehir

5- Kral Kaybederse

6- Bahar

7- Wednesday

8- Leyla

9- Prens

10- Deha