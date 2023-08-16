Google Chrome'la uzun makalelere özet geliyor

Yapay zeka destekli özelliklerini birbiri ardına piyasaya süren Google, şimdi de Chrome tarayıcı için hayat kolaylaştıran özelliklerden birini devreye soktu.

Google Chrome'la uzun makalelere özet geliyor

Google Chrome tarayıcı ve Google Aramalar uygulaması, artık uzun makaleleri özetlemek için bir seçenek sunuyor. Açıldığında, Google, içeriğin önemli noktalarını çıkarmakla birlikte içerikten alınan soru ve yanıtların yer aldığı “Sayfayı keşfet” bölümü gösteriyor.

DonanımHaber'den Erkan Calp'in haberine göre Google, Chrome tarayıcı için kullanıcıların internetteki bilgileri öğrenmelerini ve anlamlandırmalarını kolaylaştıracak yeni özelliğini devreye aldı.

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MASAÜSTÜ VERSİYONU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GELECEK

Google, internette gezinirken üretken arama deneyimi (SGE) özelliğiyle insanların içerik üreticilerin uzun formatta yazılarını daha kolay anlayacaklarını söylüyor. Yalnız, Google, internette ücretsiz olarak okunabilen makaleler için önemli noktaları çıkaracak. Abonelik gerektiren makalelerde bu özellik çalışmayacak.

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Yapay zeka destekli yeni özellik şu anda Chrome tarayıcıda iOS ve Android için mevcut. Google, ilerleyen günlerde masaüstünde de sunmayı planlıyor.

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