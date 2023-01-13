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Google iş hayatını nasıl kolaylaştırdı? İşte Google’ın esprili paylaşımı

Google, özellikle iş hayatında kullanılan Google Dokümanlar için sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak ekip çalışmalarının nasıl kolaylaştırıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:17
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Google Dokümanlar ekip çalışmasında nasıl kullanılır

Google iş hayatını nasıl kolaylaştırdı? İşte Google’ın esprili paylaşımı
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Google Türkiye'nin resmi Twitter sayfasında sık sık esprili paylaşımlar yapılıyor ve Google'a ait programlama yöntemleri anlatılıyor.

Bu kez de Google Dokümanlar'a yönelik yeni bir paylaşım yapıldı.

GOOGLE DOKÜMANLAR NEDİR

Google Dokümanlar, kullanıcıların bir konu üzerine doküman oluşturup biçimlendirmesine ve diğer kullanıcılarla çalışmayı paylaşmaya yarayan bir kelime işlemcisi olarak tanımlanır.

Hizmet olarak yazılım paketlerinden biri olan Google Dokümanlar, elektronik tablo oluşturmada ve sunumlarda kullanılır. Dokümanlar, web arabirimi aracılığıyla içeri aktarılabilir ya da e-posta ile gönderilebilir. Bir Google Doküman'da hazırlanan sunum ya da tablo etiketlenebilir, arşivlenebilir ve revize edilebilir. Bir belgenin uzun soluklu saklanabilmesi açısından kullanılan uygulamanın özellikle de iş hayatını kolaylaştırdığı bilinmektedir.

GOOGLE'IN ESPRİLİ PAYLAŞIMI

Google iş hayatında en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Google Dokümanlar için esprili olarak şu paylaşımı yaptı ve ifadeleriyle herkesi güldürürken haklılığı dikkat çekti:

"Eğer ekip çalışmasının kaotik olduğunu düşünüyorsan bir de Google Dokümanlar'dan önce nasıl olduğunu düşün."

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