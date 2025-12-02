Teknoloji devi Google’ın yapay zeka modeli Gemini’nin açıkladığı son sürümü büyük beğeni toplamıştı. Gemini 3, performans testlerinde ChatGPT’yi geride bırakarak birçok alanda zirveye çıkmıştı.

Yaratıcı yapay zeka modelleri arasında en çok kullanılanlar arasında ChatGPT ile yarışan Gemini artık Opera tarayıcılarında da yer alıyor.

Opera’dan gelen açıklamaya göre sohbet tabanlı yapay zeka modeli Gemini, Opera’nın Opera One ve Opera GX tarayıcılarında ücretsiz olarak kullanılacak. Kullanıcılar, yan paneldeki yapay zeka sohbet robotuyla etkileşim kurarak, mevcut web sayfası ve web sayfası grubu ile videolara göre bağlamsal olarak alakalı yanıtlar alabilirler.

Opera ayrıca gizlilik özelliklerinin, kullanıcının Opera AI ile hangi içeriğin paylaşılacağı ve hangilerinin onun bilgisi dışında tutulacağı konusunda tam kontrole sahip olmasını sağladığını vurguluyor.

Özellikle düşük veri kullanımı ve hızlı sayfa yükleme avantajları sunan Gemini desteği, web deneyimini sadeleştirmek isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir yenilik olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, tarayıcılarını güncelleyerek Gemini protokolünü hemen deneyimleyebilecek.

Birçok kullanıcı yapay zekanın tarayıcılara sızmasını eleştiriyor, ancak Opera, tarayıcının yapay zekanın yeni sınırı olduğunu savunuyor.

Neon Deep Research, çok yakında Opera Neon içerisinde yer alacak dördüncü yapay zeka ajanı olarak kullanıma sunulacak. Testler, ODRA’nın birçok diğer araştırma ajanına kıyasla DeepResearch Bench testinde daha yüksek bir doğru yanıt oranı elde ettiğini gösteriyor.