Teknoloji devi Google, hava durumu tahmini yapan yapay zeka modeli WeatherNext 2’yi tanıttı. ABD’li dev şirket kendi blog sitesnden yaptığı açıklamada yeni modelin daha hızlı ve daha doğru tahminler yaptığını belirtti.

Şirket, yeni modelini Arama, Gemini ve Pixel telefonlarına entegre ederek daha başarılı hava durumu tahminlerini kullanıcılara sunacak.

Tek bir başlangıç verisinden yüzlerce olası senaryo çıkarabilen model, önceki sürüme göre tahminleri 8 kat daha hızlı oluşturabiliyor.

Google’ın TPU çipleriyle bu tahmini üretmek bir dakikadan kısa sürerken, geleneksel fizik tabanlı modellerde aynı işlem süper bilgisayarda saatler alabiliyor. Yeni model ise önceki sürüme göre 8 kat hızlı tahmin üretebiliyor.

Geleneksel modeller, tahminler üretmek için atmosferin karmaşık fiziğini yeniden oluşturmaya çalıştıkları için yoğun hesaplama gücü gerektiriyor. Yapay zeka modelleri ise geçmiş hava durumu verilerindeki örüntüleri öğrenerek geleceğe yönelik tahminler yapıyor.

Google’ın yapay zeka destekli tahminlerinin oldukça başarılı sonuçlar verdiği kaydedildi. Daha önce bu alandaki çalışmaları deneysel seviyede kalan teknoloji devi, yeni modelle birlikte rakiplerine karşı büyük avantaj yakalamayı hedefliyor.