Google ünlü Türk mimarı unutmadı

Google, ülkeler için önemli gün ve tatiller, kültürel olaylar, tarihte yer alan önemli kişiler için ana sayfasında konuya özel logolar tasarlayıp yayınlayarak vurgu yapıyor.

'Doodle' denen bu uygulamada internet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Google bugüne özel hazırladığı akademisyen, yazar Türk mimarı Sedad Hakkı Eldem'i andı.

Doodle görselinde, Eldem'in elinde kalemle binaya 'Google' yazdığı görülüyor.

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR

Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908 İstanbul - 7 Eylül 1988, İstanbul Türk mimar, akademisyen ve yazar. 20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından birisi olan Sedad Eldem'in büyük dedesi son Osmanlı aristokrat ailesinin soyundan gelen Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'dır. Diplomat İsmail Hakkı Eldem'in oğludur. Ayrıca, ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey büyük dayısıdır.

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul’da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.

Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı.

ULUSLARARASI MİMAR BİRLİĞİ'NDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Eldem, II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı.

Eldem, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğdu, 7 Eylül 1988'de yine aynı kentte hayatını kaybetti. Eldem'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında bulunuyor.

SEDAD HAKKI ELDEM'İN ESERLERİ

1934- Maçka'daki Firdevs Hanım Evi

1934-1937: Yalova Termal Oteli

1937-1938: Ankara Gümrük ve Tekel Müdürlüğü

1944- Emin Onat'la Wsi

1948- Maçka'da Şark Kahvesi

1951-55: Emin Onat'la İstanbul Adalet Sarayı binası

1962-1964: Zeyrek'teki SSK Zeyrek Tesisleri Vaniköy'deki Suna Kıraç yalısı,

1971- Fındıklı'daki Aksigorta Genel Merkezi

1972-1974: Hamdi Şensoy'la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı

1975-1980: Tarabya'da Rahmi Koç evi

1980-1988: Maslak'taki Alarko Holding büro binaları