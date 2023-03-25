Google'da Türkiye'nin en çok arattığı kelimeler belli oldu

Arama motoru Google 16 Mart ile 23 Mart tarihleri aralığında Türkiye'nin en çok aratılan konularını paylaştı.

Google tarafından paylaşılan listeye bakıldığında internette en çok “Galatasaray Konyaspor” şeklinde arama yapıldı.

Konyaspor’un Galatasaray’a karşı 2 – 1 galip geldiği futbol maçı, yakından takip edildi.

En çok aratılan ikinci konu ise 16 Mart tarihinde Bolu’da meydana gelen deprem oldu.

Binlerce kişi dünyanın en büyük arama motoru olan Google’da Bolu, Bolu Depremi, Bolu’da son depremler ve Bolu’da deprem mi oldu aramalarını yaptı.

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