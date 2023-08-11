Google’dan bomba özellik. Sizin yerinize bile cevap verecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google’ın klavyesi Gboard, yapay zeka tabanlı yeni özellikler veriyor.

Özellikler arasında yapay zeka ile düzeltme desteği, yapay zekalı emojiler, el yazısı desteği ve daha fazlasının yer aldığı öğrenildi.

İlk olarak Google, üretken yapay zeka ile cümlelerdeki dil bilgisi hatalarınızı düzeltecek. Ayrıca tonlama önerisi vererek, bir cümleyi profesyonel veya rahat tonda yazmanıza yardımcı olacak.

Öte yandan “Emogen” isimli yeni bir emoji üretme aracı alıyor. Araç sayesinde yazı olarak belirttiğiniz ifadeler yapay zeka ile emoji haline dönüştürülecek.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise kullanıcıların metinleri kalem kullanarak yazmasına olanak tanıyan el yazısı desteği oldu. Bu yenilik, cihazlara kalem ile daha fazla işlev sağlayacak.

Klavye ayrıca sesli yazma etkinleştirildiğinde kendini küçültecek. Böylece kullanıcıların ekran alanından kazanmasını sağlayacak.