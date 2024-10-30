Google'dan flaş hamle! Play Store'a yeni özellik geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Google'dan flaş hamle! Play Store'a yeni özellik geliyor

Google, Play Store’de yenilik için harekete geçti. Gerçekleştirilecek olan yenilik dijital dünyada önemli bir adım olarak görülüyor.

Android Authority’in aktardığı bilgilere göre, Play Store’un 43.3.32 versiyonunda XR başlığı altında yeni bir kategori oluşturulması planlanıyor. Play Store’a gelecek yeni özellik, dijital dünyanın geleceği için önemli değişiklik olarak görülüyor.

Getirilecek olan XR teknolojisi, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimlerini bir araya toplayacak. Google’ın bu hamlesinin, gelecekte yaygınlaşması bekleniyor. Söz konusu yeniliğin karma gerçeklik gözlüklerine hazırlık niteliğinde olduğu ifade ediliyor.

Samsung gibi büyük teknoloji şirketlerinin XR donanımlarına ürünlerinde yer vermesiyle rekabetin artacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

Teknoloji uzmanları, XR teknolojisinin önümüzdeki dönemde hızla yaygınlaşacağını aktarıyor. Google’ın Play Store’da bu yeniliği, teknoloji piyasasında önemli bir gelişme olarak görülürken XR cihazlarının, teknolojinin daha fazla hayatın içerisine yerleşmesiyle günlük yaşamda daha fazla yer bulacağı tahmin ediliyor.

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