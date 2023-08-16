Google’dan sürücüsüz taksi hizmeti

Sigortamedya.com’da yer alan bilgilere göre, Google’ın otonom sürüş teknolojisi geliştiren markası Waymo ve General Motors’un sürücüsüz otomobil geliştiren markası Cruise, San Francisco’da tamamen sürücüsüz taksi hizmeti sunabilmek için California Halk Hizmetleri Komisyonu’ndan gerekli izinleri aldı.

Bu izin, sürücüsüz araçların günün her saatinde yolcu taşıyabilme yeteneğini beraberinde getiriyor.

Waymo’nun San Francisco’da 200 araçla hizmet sunduğu bir dönemde, Cruise’un otonom araç filosunda 300 araç bulunuyor. Daha önce, Cruise yalnızca 22.00 ile 06.00 saatleri arasında güvenlik sürücüsü olmadan belirli bölgelerde yolcu taşıma hizmeti sunabiliyordu.

Diğer yandan, Waymo güvenlik sürücüsü bulundurduğu her saatte ücretli sürücüsüz yolculuklar gerçekleştirebiliyordu.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, gündüz saatlerinde de sürücüsüz taksi hizmeti sunulacak ve bu, geleneksel taksi hizmetlerine alternatif bir seçenek olarak öne çıkacak.