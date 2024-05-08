Görenler gözlerine inanamadı. Irina o geceye meğer böyle hazırlanmış

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Irina Shayk, geçtiğimiz gün düzenlenen MET Gala 2024’ün yıldızlarından bir olmuştu. Güzelliği kadar kıyafetiyle de olay yaratan Shayk, 84 bin Swarovski kristalinden oluşan kostümüyle göz doldurdu.

Instagram’da 23.4 milyon takipçisi olan seksi güzel, galaya hazırlık sürecini sosyal medyada paylaştı.

Kalabalık bir ekiple geceye hazırlanan modelin seksi pozları ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

6 zanaatkar tarafından 200 saat boyunca işlenen ve tamamen Swarovski kristallerinden oluşan elbise gecenin en beğenilen kıyafetlerinden oldu.