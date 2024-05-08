Görenler gözlerine inanamadı. Irina o geceye meğer böyle hazırlanmış

Kaynak: Haber Merkezi
Görenler gözlerine inanamadı. Irina o geceye meğer böyle hazırlanmış
Irina Shayk, yine ortalığı kasıp kavurdu.

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Irina Shayk, geçtiğimiz gün düzenlenen MET Gala 2024’ün yıldızlarından bir olmuştu. Güzelliği kadar kıyafetiyle de olay yaratan Shayk, 84 bin Swarovski kristalinden oluşan kostümüyle göz doldurdu.

irina3.png

Instagram’da 23.4 milyon takipçisi olan seksi güzel, galaya hazırlık sürecini sosyal medyada paylaştı.

irina.png

Kalabalık bir ekiple geceye hazırlanan modelin seksi pozları ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

iris77.png

6 zanaatkar tarafından 200 saat boyunca işlenen ve tamamen Swarovski kristallerinden oluşan elbise gecenin en beğenilen kıyafetlerinden oldu.

iris.png

Son Haberler
Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor Ekonomi
Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor
Tuğrul Türkeş FETÖ'cü demişti. Mücahit Birinci'den çok ağır sözler Gündem
Tuğrul Türkeş FETÖ'cü demişti. Mücahit Birinci'den çok ağır sözler
Diş çürükleri öldürebilir. Diş hekimleri uyarılarını açıkladı Sağlık
Diş çürükleri öldürebilir. Diş hekimleri uyarılarını açıkladı
Erden Timur'a kapı kapandı Spor
Erden Timur'a kapı kapandı
Ruhsatsız silah operasyonu Yerel Haberler
Ruhsatsız silah operasyonu
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinden geldi Ekonomi
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinden geldi
Zabıta ekiplerinden lokantalara denetim Gündem
Zabıta ekiplerinden lokantalara denetim