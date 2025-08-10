Gorillaz'dan hayranlarına 25. yıl sürprizi

Görsel ve işitsel sanatın sınırlarını zorlayan, ikonik sanal müzik grubu Gorillaz, 25. yılını kutlamanın coşkusunu yaşıyor. Bu özel dönüm noktasını taçlandırmak için Londra'da hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak bir konser serisi düzenliyor. Grubun kurucu üyeleri Damon Albarn ve Jamie Hewlett, verdikleri röportajda yeni bir albümün müjdesini vererek hayranlarının merakını daha da artırdı.

GİZEM DÖRDÜNCÜ KONSERLE ZİRVEYE ÇIKIYOR

Gorillaz, Londra'daki Copper Box'ta gerçekleşecek dört özel konserle müzikseverleri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaracak. Konser serisi, grubun ilk üç albümü olan 'Gorillaz', 'Demon Days' ve 'Plastic Beach'in tamamının canlı olarak seslendirileceği performansları içeriyor. Ancak en büyük sürpriz, "Gizemli Gösteri" olarak adlandırılan dördüncü konser.

Channel 4 News'e konuşan Albarn, bu dördüncü konser hakkında ipuçları verdi. Sunucunun "Yeni bir şeyler olabilir mi?" sorusuna, "Olabilir. Yani, evet" şeklinde cevap veren Albarn'a, Jamie Hewlett'in boğazını kesme mimikleriyle eşlik etmesi, yeni albüm söylentilerini adeta doğruladı. Bu gizemli gösterinin, Gorillaz'ın yepyeni şarkılarını ilk kez dinleyicilerle buluşturacağı düşünülüyor.

ALBARN'IN İPUÇLARI VE SOSYAL MEDYADAN GELEN ONAY

Aslında yeni bir Gorillaz albümü söylentileri ilk kez bu yıl gündeme gelmedi. Albarn, mart ayında Fransız dergisi Les Inrockuptibles'e verdiği röportajda, "Yeni bir Gorillaz albümünü bitiriyorum. Bir opera ve bir yeni Gorillaz albümü 2025 için yeterli gibi görünüyor" diyerek yeni bir albümün yolda olduğunun sinyalini vermişti.

Bu açıklamanın ardından, grubun görsel sanatçısı Jamie Hewlett de sosyal medyadan bu haberi teyit etti. Hewlett, bir Instagram yorumunda "Evet, yeni albüm bu yıl çıkıyor" yazarak hayranların beklentisini iyice yükseltti. Damon Albarn ise bir başka röportajda, yeni Gorillaz albümünün dört farklı dilde hazırlandığını söyleyerek projenin boyutunu gözler önüne serdi.

HEM MÜZİK HEM DE SOSYAL SORUMLULUK

Gorillaz, sadece müzikleriyle değil, sosyal konulardaki duyarlılıklarıyla da tanınıyor. Albarn, aynı röportajda Gazze'de yaşananlar hakkında da konuştu ve Filistin halkının varlığının inkar edilemeyeceğini belirtti. Bu yaklaşım, grubun dünya meselelerine olan duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

25. yıl konserleri, Gorillaz'ın hem kariyerinin ilk yıllarına bir saygı duruşu niteliği taşıyor hem de gelecekteki projeleri için bir başlangıç noktası oluşturuyor. Yeni albüm ve gizemli dördüncü konser, grubun hayranları için 25. yıl kutlamalarını çok daha anlamlı ve heyecan verici kılıyor.