Görüntüler kartpostalları aratmadı! Yüzen adaların yer aldığı baraj buz tuttu

Kaynak: İHA
Görüntüler kartpostalları aratmadı! Yüzen adaların yer aldığı baraj buz tuttu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde içerisinde yüzen adaların yer aldığı Çat Barajı, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde içerisinde yüzen adaların yer aldığı, dünyada eşine az rastlanan Çat Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu.

baraj1.jpgRüzgar ve değişken su seviyesinin etkisiyle sürekli yer değiştiren ve dünyada benzerine çok az rastlanan yüzen adaların yer aldığı Çelikhan Çat Barajı'nın bir kısmı buz tuttu. Yazın yeşil bitki örtüsüyle turistlerin ilgi odağı olan Çat Barajının bazı kısımları buz kesti. Kıyıya vuran yüzen adalar kardan dolayı beyaza bürünürken, gölün kıyıya yakın bölgeleri soğuk hava nedeniyle dondu. Yüzeyi donan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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