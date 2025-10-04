Gözler Bahçeli'nin TBMM'deki salı toplantısına çevrildi

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Gözler Bahçeli'nin TBMM'deki salı toplantısına çevrildi

Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22'nci dönem açılışını yaptı. Bahçeli, Türkiye'nin kritik gündemini değerlendireceği merakla beklenen açıklama için gün verdi.

Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22'nci dönem açılışını yaptı. Açılışa katılanları selamlayan Bahçeli, Türkiye'nin kritik gündemini değerlendireceği merakla beklenen açıklama için gün verdi.
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22'nci dönem eğitim ve öğretim yılı açılışı MHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

bahcelihabericifoto.jpg

Açılış töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

BAHÇELİ MHP'NİN OKULUNUN AÇILIŞINI YAPTI

Programda; genel başkan yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de yer aldı.

20 ilden öğrencilerin katıldığı programın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Dünyayı ve insanlığı tanımlamak, kucaklamak ve yorumlamak için milliyetçi aydınlara ve yetişen gençlere büyük görev düşüyor. Siyaseti, milletin huzur ve refahının teminine yönelik politikalar geliştirme yolu olarak görüyoruz. Türk milleti, yaratıcılığını önleyen prangalardan kurtulduğunda yeniden küresel bir güç olmasının önünde hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

Halk TV'deki habere göre Bahçeli, açılışın ardından eğitim programına katılanları selamladı.


Bahçeli, salı günkü Meclis grup toplantısına ilişkin, "Türkiye'nin iç ve dış meselelerine ilişkin genel değerlendirmeleri yapacağız" dedi.

Son Haberler
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu