Göztepe alarm veriyor! 11 oyuncuları değişmek zorunda kalacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe alarm veriyor! 11 oyuncuları değişmek zorunda kalacak

Göztepe'de Gaziantep FK maçı öncesi eksik oyuncuların fazlalığı adeta küçük çapta bir krize sebep oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ilk 11'den 3 futbolcuyu değiştirmek zorunda kalacağı bilgisi alındı.

Süper Lig'de Trabzonspor'u evinde 2 -1 yenip çıkışa geçen Göztepe, cuma günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK müsabakasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu can sıktı.

Trabzonspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Isaac Solet'ten yoksun sahaya çıkacak olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un Doğan Erdoğan ve Victor Hugo'ya 'hazır ol' emri verdiği bildirildi.

Gaziantep deplasmanında Doğan, Hugo ve Tijanic üçlüsü ile orta sahayı kuracak. Bulgar çalıştırıcının, sakatlığı süren golcü Romulo'yu da riske etmeyeceği kaydedildi.

İleri uçta tıpkı Trabzonspor müsabakasında olduğu gibi Juan-Fofana ikilisine forma vermesi beklenen Stoilov'un Ahmed Ildız ve Matsuki'yi de maçın gidişatına göre oyuna alacağı öğrenildi.

Son Haberler
Yozgat'ta Suriyelilere IŞİD operasyonu
Yozgat'ta Suriyelilere IŞİD operasyonu
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un en acı günü! Dostları yalnız bırakmadı
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un en acı günü! Dostları yalnız bırakmadı
Aydın'da apartmanın 5’nci katından düşen kadın öldü
Aydın'da apartmanın 5’nci katından düşen kadın öldü
Antrenman sırasında hayatını kaybetti
Antrenman sırasında hayatını kaybetti
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin büyüme sorunu yok
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin büyüme sorunu yok