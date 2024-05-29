Göztepe ayrılığı açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: AA
Göztepe ayrılığı açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Trendyol 1. Lig'i 2. sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Göztepe'de sürpriz bir isimle yollar ayrıldı.

Sarı-Kırmızılı ekibin kaptanlarından Atınç Nukan'ın yeni sezonda takımda yer almayacağı açıklandı.

Göztepe Kulübün'den yapılan açıklamada, "Birlikte yaşadığımız her an unutulmazdı kaptan. Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz. Hoşça kal Kaptan! Unutma, burası senin yuvan." denildi.

2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Atınç Nukan'ın ayrılığı "sürpriz" olarak yorumlandı.

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