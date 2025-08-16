Göztepe-Fenerbahçe maçında çok tartışılacak kararlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada hakem Yasin Kol'un ilk yarıdaki kararları tartışma yarattı.

YASİN KOL'UN 3 KARARI ÇOK TARTIŞILDI

Amrabat'ın ceza sahası içerisindeki müdahalesinde Göztepe cephesi penaltı beklerken hakem Yasin Kol pozisyonu devam ettirdi.

Ayrıca En Nesyri'nin rakibe hiç temas etmeden tehlikeli hareket nedeniyle sarı kart görmesi de tartışmalara yol açtı.

İlk yarının son dakikalarında ise John Duran'ın rakibine direkle müdahalesine Göztepe kırmızı kart beklerken hakem Yasin Kol sarı kartına başvurdu.