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Morutan'ın menajeri Galatasaray'ı köşeye sıkıştırdı

Galatasaray'ın kiralık olarak İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Morutan'ın menajeri Gigi Becali, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 22:14
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G.Saray 2 milyondan vazgeçerse olur: Becali açıkladı

Morutan'ın menajeri Galatasaray'ı köşeye sıkıştırdı
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Becali, Galatasaray'ın Morutan'ın bonservisi için istediği 5,5 milyon euro'da indirim yapması halinde oyuncunun tapusuyla Pisa'ya transferinin mümkün olduğunu söyledi. Becali açıklamasında, "Galatasaray ile görüşüyorum, eğer mevcut sözleşmedeki 5,5 milyon euroda indirim yapmayı kabul ederlerse Morutan'ın bonservisi Pisa'ya geçebilir" ifadelerini kullandı.
"SORUNLAR VAR"
Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 milyon euroluk indirim yapması halinde Morutan'ın bonservisiyle satılabileceğini söyleyen Becali, "Galatasaray'da ekonomik açıdan bazı küçük sorunlar var. Bu transferden gelecek yaklaşık 3 milyon euroluk gelir herkes için makul olacaktır" diye konuştu.

Galatasaray'la sözleşmesi 2026'ya kadar süren 23 yaşındaki Olimpiu Morutan bu sezon Serie B'de Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist üretti.
Bu sezon Serie A'ya çıkmak adına iddialı bir kadro kuran Pisa, 19 maçta topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

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