GTA 6 ile ilgili flaş karar ortaya çıktı. Resmen açıklandı

Önümüzdeki yılın son bahar aylarında çıkması beklenen ve son dönemin en çok beklenen oyunu olan GTA 6 ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Oyunun yapımcısı Rockstar’ın çatı firması Take Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, oyunu hiçbir abonelik platformuna vermeyi planlamadıklarını söyledi.

Son dönemde başta Game Pass olmak üzere abonelik platformları oyun dünyasına en çok öne çıkan satış ve pazarlama yöntemi olarak öne çıkarken oyuncular bu sayede sabit bir ücret ödeyerek çok sayıda oyuna erişebiliyorlar.

Ancak GTA gibi birçok büyük oyunu yapan Rockstar’ın çatı firması Take Two hiçbir oyununu abonelik sistemlerine eklemeyi planlamıyor. Take Two CEO’su Strauss Zelnick başta GTA 6 olmak üzere hiçbir oyunlarını abonelik sistemlerine koymayacaklarını söyledi. Zelnick, büyük bir oyunun oyuncuları kısa süreliğine abonelik sistemlerine yönlendirdiği kabul etmekle birlikte bu durumun şirket politikalarını etkilemeyeceğini belirtti.

Zelnick, GTA 6 da dahil olmak üzere 15 oyun üzerinde çalıştıklarını belirterek bunların içinde mobil oyunlar ve 3 oyunun remastered versiyonu olduğunu vurguladı. Zelnick, işlerinin büyük hitler ortaya koymak olduğunu vurgulayarak bunun için gerekli unsurlara sahip olduklarının altını çizdi.

Öte yandan 2K’dan çıkan Borderlands oyununun filmi ile ilgili de konuşan Zelnick, filme bir şans verilmesini istedi. Borderlands filmi, çıktığı günden itibaren büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Zelnick ayrıca yatırımcılara yönelik yaptığı araştırmada Borderlands filminin performansının oyunun kendisi üzerinde finansal bir etkisinin olmayacağını sözlerine ekledi.