Mehmet Topal'ın takımı Petrolul'den "özel çocuklara" galibiyet hediyesi

Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti, evinde play-out mücadelesinde Sepsi ile karşılaştı. Müsabakada 10 kişi kalan Petrolul Ploieşti sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Petrolul Ploieşti puanını 24’e çıkararak ikinci sıraya yükseldi.

ÖZEL ÇOCUKLAR KONUK OLDU

Sorumluluk projelerine verdiği destekle adından sürekli söz ettiren Mehmet Topal, Romanya’da bir ilke imza attı. Topal, Romanya Down Sendromlular Derneği ile önemli bir proje gerçekleştirdi. Dernekte yer alan özel çocuklar, futbolcularla el ele mücadele öncesindeki seremonide yer aldı. Ardından ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip etti.

"MUTLULUK VERİCİ BİR DURUM"

Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Mehmet Topal, özel çocukların maçta yer almasıyla ilgili olarak, "Türkiye’de de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bu ayrı bir mutluluk verici bir durum. Sporun birleştirici gücüyle daha önce yapılmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Romanya Down Sendromlular Derneği’nden gelen özel çocuklarımız ile seremoniye çıkmak onların yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Güzel ve özel bir gün oldu. Bize verdikleri destekten dolayı çok mutluyum. Onların katkısı ile sahadan galip ayrıldık" dedi.