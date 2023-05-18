Gülbahar’ı evinde öldüren arkadaşı yakalandı

Olay, 16 Mayıs'ta Ankara Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Gülbahar Tekten'den uzun süre haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Tekten'in kanlar içinde cesediyle karşılaştı. Bıçaklandığı belirlenen Tekten’in cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

10 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 saatlik güvenlik kamerası kaydından cinayet şüphelisinin Tekten'in arkadaşı Yaşar Yaşar olduğu tespit edildi.

“UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Yaşar, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yaşar, emniyetteki ifadesinde, "Gülbahar ile birkaç kez görüştük. Son gün görüşmemizde aramızda bir tartışma yaşandı. Birlikte uyuşturucu kullanıyorduk. Uyuşturucunun etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirle elimi ısırdı ve eline aldığı bıçakla parmağımı yaraladı. Bende o an öfkeyle Gülbahar'ı defalarca bıçakladım. Amacım öldürmek değildi. Uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Gülbahar Tekten ise, Mucur ilçesinde toprağa verildi.

(Kaynak: DHA)