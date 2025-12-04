Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken gazeteci Sevilay Yılman, X hesabından “Yarın sabah, Bu Sabah programında Güllü’nün ölümüyle ilgili çok özel bir görüntü paylaşacağım. İlk kez bizim ekranlarda olacak. Detaya girmiyorum. Ama bu görüntüden sonra bambaşka bir perde açılacak!” ifadelerini kullanmıştı.

7 SANİYE AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Yalova’daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölüm dosyasında belirsizlik devam ederken, gazeteci Yılman, sanatçının düştüğü geceye ait yeni kamera kayıtlarını ilk kez paylaştı. Bu Sabah programında yayınlanan yeni görüntülerdeki çığlık sesiyle düşme sesi arasındaki 7 saniye akıllardaki soru işaretlerini daha artırdı.

Güllü'nün yaşadığı apartmanda bulunan güvenlik kamerasına ati görüntülerde, evden gelen bağrışmalarla ünlü şarkıcının bedeninin yere düştüğü anda çıkan ses duyuluyor.

UZMAN HAKAN İZGİ: DÜŞME 7 SANİYE SÜRMEZ

Programa konuk olan Adli Mimarlık Uzman Hakan İzgi, "6'ncı kattan bir insanın yere düşmesi kesinlikle 7 saniye sürmez. 1.5-2 saniye arasındadır bu süre. Bu görüntülerden sonra artık şüphe kalmadı kanaatindeyim. Bir insan ayağı bir yere takılırken bile ses çıkarır. Güllü'den bir ses çıkmaması da çok garip. O, 7 - 8 saniyelik aralıkta bir mücadele olmuş gibi. Bu çok önemli bir delil" ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman da, "Ben bu görüntülerin artık kesin kanıt sayılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Güllü'nün evininin penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği gece, şarkıcının evinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan bulunuyordu.

Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa verdiği ifadesinde; "Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim, arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum" demişti.

Ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, arkadaşı Bircan Dülger'e annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar yolladığı ortaya çıkmıştı.

Yeniden ifadeye çağrılan Gülter, "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim. Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.