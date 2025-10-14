Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, "Kobra Murat" olarak kaydedilen şarkıcı Murat Divandiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili merakla beklenen Adli Tıp Kurumu'nun kesin raporu tamamlandı.

Hazırlanan raporda, sanatçının zehirlenerek hayatını kaybettiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ölümün, yüksekten düşmeye bağlı kırıklar, beyin kanaması ve iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Hazırlanan raporun, soruşturma dosyasının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

'CİNAYETİ ÇÖZDÜM...'

Bu gelişmenin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in, Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kobra Murat paylaştığı videoda 'Cinayeti çözdüm. Odada yaşananları anlatıyorum” diyerek Güllü'nün ölümü ile ilgili dikkat çekici iddialarda bulunmuştu.

Şarkıcı Güllü'nün ölümü ile ilgili olarak Murat, camdan atıldığını iddia etti.

Güllü'nün ailesi ölümü ile ilgili ifadeler vermiş ve ölüm üzerine yapılan açıklamalara tepki göstermiş, acılarını yaşayamadıklarını ifade etmişti.

Son olay ile birlikte Güllü'nün oğlu Gülter, soluğu mahkemede aldı. Kobra Murat paylaştığı videoda "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Odada yaşananları size anlatıyorum; Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyorlar. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan." ifadelerini kullanmıştı.

Güllü'nün oğlunun suç duyurusu sonrası yaptığı açıklamayı ise avukatı açıkladı.