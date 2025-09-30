Güllü’nün patronu o isme dikkat çekmişti! Kobra Murat da şoke eden suçlamalarda bulundu

Şarkıcı Güllü, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün roman havası oynarken dengesini kaybedip düştüğü söylenmişti. Ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından Güllü'nün nasıl öldüğü akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Güllü’nün patronunun ardından Kobra Murat da katıldığı Gel Konuşalım programında dikkat çekici iddialarda bulundu.

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, Güllü'nün asıl adı Çiğdem ama kendisine Deniz denilmesini isteyen asistan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“GÜLLÜ’YE ŞİDDET UYGULUYORDU”

Kobra Murat, Çınarcık'ta da Güllü'nün sahneye çıktığı mekanda da Güllü'nün asistanına 'ağabey' diye hitap edildiğini asistanın Güllü'ye şiddet uygulandığını söyleyerek çarpıcı suçlamalarda bulundu.

"BENİ DE OMZUMDAN İTTİ”

Kobra Murat konuşmasında "Bir gün kulise gittim Güllü'ye sarılmak istedim o Deniz denen şahıs beni omuzumdan itti. Güllü'yü de dövüyormuş, Ferdi biliyor. Güllü'yü dövüyormuş kuliste. Kuliste dövmüyor muymuş Güllü'yü? Benim üstüme de yürüdü kafa atacaktı bana neredeyse" dedi.

Kobra Murat cenazede de asistanı görünce korktuğunu ifade ederek "Cenazede gördüm. Asistanıma dedim ki bu dedim kadın bana burada da bir şey yaparsa ben kendimi nasıl tutacağım dedim. Çekine çekine böyle köşede ağlaya ağlaya küçük Emrah gibi ben sadece arkadaşımı görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.