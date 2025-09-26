Güllü’nün son isteği ortaya çıktı! Ölümüyle sanat camiasını yasa boğdu...Serenay Sarıkaya detayı dikkat çekti

Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Güllü evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının vefatı sanat camiasını yasa boğarken, şarkıcının ölmeden önceki verdiği röportajda söyledikleri yeniden gündem oldu.

52 yaşındaki Gül Tut’un ölümünü oğlu Tuğberk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tuğberk paylaşımında annesinin ölümünün intihar olmadığını yayılan haberlerin ise asılsız olduğuna açıklık getirdi.

aw546086-01-001.jpg

“ELİM BİR KAZA SONUCU KAYBETTİK”

Oğlu, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

aw546152-02-002.jpg

HAYATININ FİLM OLMASINI İSTEMİŞ

Geçtiğimiz aylarda röportaj veren Güllü, hayatının film olmasını istediğini ve kendisine de Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini istemiş. Güllü'nün bu sözleri vasiyet olarak hafızalara kazındı.

Ailesine bırakacak bir mirasının olmadığını söyleyen Güllü, "Bir kızım bir oğlum var, bir de torunum var. Ama benim haricimde 50 tane evladım var, ekibim var" demişti. Aile içinde miras kavgası olmaması gerektiğini belirten Güllü "Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanmıştı.

68d64eb49d6a4a425549f4f0.webp

“ÇOK AĞIR ACILAR YAŞADIM”

Çocukluğu ve kariyeri boyunca zor günler geçiren şarkıcı "Ben çok ağır acılar yaşadım benim bütün dinleyicilerim bilir. Ama rabbime hamdolsun, iyiyim. Aslan gibi bak" şeklinde konuşmuştu.

3825386-eb054e54a3ee5ee68e1f92bce3bd218b-640x640.jpg

