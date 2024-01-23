GÜLNAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.GÜLNAR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZINÖZELLİKLERİ: Mersin İli, Gülnar İlçesi, YANIŞLI Mahallesi, Bağlıpınar Mevkii, 0 Ada, 145 Parselde bulunan taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup parsel üzerinde çok seyrek vaziyette zeytin ve keçiboynuzu ağaçları bulunmaktadır. Parsel; ilçe merkezine, okullara, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Parsel; mahalle merkezine kuş uçuşu 880 metre, Mersin-Antalya yoluna kuş uçusu 540 metre mesafededir. Satışa konu parsel yaklaşık %3-4 tabii eğimdedir. Toprak tekstürü yönünden, orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısında olup taban suyu, drenaj, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan imar-ihya gereksinimi olmayan bir arazidir. Parsel halihazırda sulanmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde 2 adet yaklaşık 35 yaşlarında değeri 1.492,00 TL olan keçiboynuzu ve 2 adet yaklaşık 40 yaşlarında değeri 1.846,00 TL olan zeytin ağacı, kısım kısım çam ağaçları bulunmaktadır. Parselin m2 rayiç değeri 400,00 TL'dir. Buna göre; Parselin arazi (zemin) değeri 400,00 TL/m2 x 14751 m2 = 5.900.400 TL, zirai muhdesat değeri = 3.338 TL, TOPLAM = 5.903.738 TL'dir.

Adresi : Mersin İli, Gülnar İlçesi, Yanışlı Mahallesi, Bağlıpınar Mevkii, 0 Ada, 145 Parsel Gülnar / MERSİN

Yüzölçümü : 14.751 m2

Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir.

İmar Durumu: İmar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 5.903.738,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 13:31

16/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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