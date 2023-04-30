Gültekin Uysal: Gaffar Okkan'ın katillerini kendi listelerinden aday yaptılar

Millet İttifakı İzmir’de Büyük Millet Buluşması gerçekleştiriyor. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderleri ve ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş birer konuşma gerçekleştirdi.

Demokrat Genel Başkanı Gültekin Uysal, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Aziz İzmirliler, demokrat İzmir… Cumhuriyetin varlığını pekiştiren şehrimiz. Bugün buraya İzmir’imizin dört tarafından bu Halil İbrahim sofrasından irade koyan, cesaret koyan, göz nuru akıtan tüm hemşerilerimizi can yürekten selamlıyorum. Şair diyor ya kim çizmiş bu hududu gönlüme, dar geliyor… Milletimizin ruhundan fışkırmış irade ile buraya fışkırmış heyecan buraya dar geliyor! Kocatepe'den Dumlupınar'a ve 9 Eylül'de Türk milletinin 300 yıllık gerileyişi toprağa gömüldü, denize döküldü. İzmir bu açından bizim için çok kıymetli. Bu şehir var olma yok olma çizgisinden çıkarak Türk milletinin bir coğrafyada varını sorgulayanlara karşı vatan topraklarını bağrında sıradağlar gibi iradeni yükseldiği kutlu bir şehir. Bu kutlu şehir tarihi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiriyor. Türk tarihi önünde bir kez daha irade koyuyor.

“BU MEYDAN CEVAPTIR”

Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Demokrasi bayrağını, vesayeti bütün baskılara ve dayatmalar rağmen yere düşünmediniz! Bu meydan bu ülkenin, aziz milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarını müjdeleyicisidir. İnanın buna. Türk insanı ile, Türk insanı arasına duvarlar örmeye çalışanlara bu meydan cevaptır. Birileri bu aziz millete deli gömleği giydirme teşebbüsü içinde 20 yıldır. Ancak bilsinler ki bunlar nafile çabalar. Türk milleti yetki istediler yetki verdi, güç istediler güç verdi, mutlak güç istediler mutlak güç verdi Bunlar da yetmedi dilimizden dökülen kanun olsun dediler. Şaibeli referandum ile onu da geçirdiler.

“TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ”

Bir içişleri bakanı var... Şimdi çıkmış diyor ki 14 Mayıs 2023 seçimleri bir darbe girişimiymiş. Anadolu'da güzel bir söz var. Takke düştü deriz, kel de göründü deriz. Bu beylerinde zihinlerinin nasıl çalıştığını bunlar ortaya döküyor.

“ÇALMAYI İYİ BİLİYORLAR”

21 yıllık icraatları ortada. Adları ak olabilir ancak alınlarının ak olmadığını gördük. AKP Genel Başkanı Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. Aslında seçim beyannamesi değil yıllık itirafnamesi! Şimdi akıllarına gelmiş. Millet İttifakı olarak milletin önünde paylaştığımız belgelerden birtakım çalıntılar yapmışlar. Allah var çalmayı iyi biliyorlar.

“GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİNİN KENDİ LİSTELERİNDEN ADAY YAPTILAR”

Türk demokrasinin belki de en zor sınavına doğru yol alıyoruz. Mayıs hukuksuzluklara, yolsuzluklara, yağma düzene yeter diyeceğimiz bir gün olacaktır. Ege'nin güzel şivesi ile 'Yetti gari' diyeceğiz! Söyleyecek sözler, söyleyecek yalanları kalmadı. Şimdi muhalefeti eleştirmek ile meşguller. Birtakım yaftalamalar yapıyorlar. Türkiye'de terör örgütleri ile iş birliği yapma durumu sayın Erdoğan’da. Erdoğan PKK ile FETÖ ile iş birliği yapabilir, şimdi Gaffar Okkan'ın katillerinin kendi listelerinden aday yaptılar. Bizim vatan severliğimiz bu mevsimlik milliyetçiler gibi olamaz. Bilim vatan severliğimizi bu vatan toprağının üstünde yaşayan herkese sevgiyi yöneltir. Dağına taşına toprağına sahip çıkmayı vaat eder. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Haram saltanatına hep birlikte son vereceğiz