Gümüşhane Kelkit’te ilginç görüntü! Vaşak ve kangal köpeği yan yana

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane Kelkit’te ilginç görüntü! Vaşak ve kangal köpeği yan yana

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, gece saatlerinde bir vaşak ile kangal köpeğinin yan yana görüntüleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Daha önce kurtların ilçe merkezinde görüntülendiği Kelkit'te, doğal yaşamın nadir anlarından biri daha kaydedildi.

Özellikle vaşak gibi koruma altındaki bir yaban hayvanının, bir köpekle aynı karede yer alması dikkat çekti.

Olay, Kelkit ilçe merkezi Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece 01.30 civarında balkona çıkan bir vatandaş, sokakta gezinen vaşağı fark etti.

Telefonuna sarılarak o anları videoya çeken vatandaş, vaşağın yanında havlayan kangal köpeğine aldırmadan gezinmesini hem şaşkınlıkla izledi hem de kayıt altına aldı.

Genellikle geceleri aktif olan ve insanlardan uzak durmayı tercih eden vaşağın, Kelkit ilçe merkezinde gezmesi şaşkınlığa neden oldu.

Kelkit’te ilginç görüntü! Vaşak ve kangal köpeği yan yana

Son Haberler
Bingöl’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Bingöl’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Pakistan’da göz gözü görmüyor
Pakistan’da göz gözü görmüyor
Diyanet personeli ayaklandı: Helali haramı bize bırakın
Diyanet personeli ayaklandı: Helali haramı bize bırakın
YÖK Başkanı Özvar’dan vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
YÖK Başkanı Özvar’dan vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu