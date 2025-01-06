Gümüşhane Kelkit’te ilginç görüntü! Vaşak ve kangal köpeği yan yana

Daha önce kurtların ilçe merkezinde görüntülendiği Kelkit'te, doğal yaşamın nadir anlarından biri daha kaydedildi.

Özellikle vaşak gibi koruma altındaki bir yaban hayvanının, bir köpekle aynı karede yer alması dikkat çekti.

Olay, Kelkit ilçe merkezi Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece 01.30 civarında balkona çıkan bir vatandaş, sokakta gezinen vaşağı fark etti.

Telefonuna sarılarak o anları videoya çeken vatandaş, vaşağın yanında havlayan kangal köpeğine aldırmadan gezinmesini hem şaşkınlıkla izledi hem de kayıt altına aldı.

Genellikle geceleri aktif olan ve insanlardan uzak durmayı tercih eden vaşağın, Kelkit ilçe merkezinde gezmesi şaşkınlığa neden oldu.