Gümüşhane’de Harşit Çayı balık mezarlığına döndü

Gümüşhane’de Harşit Çayı’nda henüz belirlenemeyen bir sebeple toplu balık ölümleri meydana geldi. Binlerce balığın öldüğü Harşit Çayı balık mezarlığına döndü.

KAYNAK: İHA
Gümüşhane’de Harşit Çayı balık mezarlığına döndü

İHA'nın haberine göre, kentte, Hasanbey ve Özcan Mahallesi’nde Harşit Çayı güzergâhı boyunca yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendiriyor.

Önceki yıllarda da toplu balık ölümlerinin meydana geldiği çay üzerinde bu yıl büyük oranda artış gösteren ölümler nedeniyle Harşit Çayı adeta balık mezarlığı haline geldi.

Binlerce balığını bir gün içerisinde öldüğünü söyleyen çevre sakinleri ise olayın sebebinin araştırılmasını istiyor.

Bölgede yürüyüş yaptığı esnada balık ölümlerini fark ettiğini söyleyen Altan Gümüşhaneli, “Kanalizasyon mu karıştı ne oldu bilmiyorum. Harşit Çayı üzerinden bahçesini sulayan vatandaşları da uyardım, burada bir zehirlenme durumu olabilir sebzelerinizi sulamayın siz de sağlık yönünden olumsuz etkilenirsiniz dedim. Çok fazla ölüm var binlerin çok çok üzerinde. Suda oksijenin azaldığından dolayı balıkların öldüğünü söyleyenler var fakat burada da aynı oksijen var orada da bu balıklar bir kepçe suda bile yaşayabiliyorlar, bunun başka bir sebebi var” diye konuştu.

"BALIKLARIN HEPSİ ÖLDÜ"

Önceki yıllarda da balık ölümlerinin yaşandığını fakat bu yıl ölümlerin bu yıl büyük oranda artış gösterdiğini ifade eden Özcan Mahallesi sakini Uğur Karakelle, “Dün sabah bunlar canlıydılar, bugün hepsi ölü. Dün öğleden sonra başladı bu durum, bu sabah itibariyle canlı bir tane yok. Saymakla tespit edemezsiniz bunu mümkün değil, yazık günah. Dün balıklarda hiçbir şey yoktu yüzüyorlardı, akşam itibariyle ölümler başladı bu sabah itibariyle de canlı bir tane balık kalmadı hepsi ölü vaziyette” dedi.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gerekli inceleme ve çalışmaları başlatarak hem balıklardan hem de sulardan örnekler alarak tahlile gönderdi.

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