Gümüşhane’de şap alarmı: 5 köy karantinada! Giriş-çıkış yasak

Gümüşhane’de şap hastalığı şüphesiyle beş köyde hayvan hareketleri durduruldu. Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı, büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları hızla sürüyor.

Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere köyünden gelen ihbar üzerine Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı.

Ölen hayvan üzerinde yapılan kontroller ve alınan numuneler sonucunda, şap hastalığı ön belirtileri tespit edilmesiyle Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere, Beytarla, Tilkicek, Aktaş ve Sapmaz köylerinde hayvan giriş-çıkış ve hareketleri kısıtlandı.

Öte yandan, şap hastalığına karşı Gümüşhane genelinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

