Gümüşhane’de şap alarmı: 5 köy karantinada! Giriş-çıkış yasak

Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere köyünden gelen ihbar üzerine Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı.

Ölen hayvan üzerinde yapılan kontroller ve alınan numuneler sonucunda, şap hastalığı ön belirtileri tespit edilmesiyle Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere, Beytarla, Tilkicek, Aktaş ve Sapmaz köylerinde hayvan giriş-çıkış ve hareketleri kısıtlandı.

Öte yandan, şap hastalığına karşı Gümüşhane genelinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği belirtildi.