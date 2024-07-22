Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışma neticesinde M.T. isimli şahsın kent merkezi İnönü Mahallesindeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı.
Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alarak şahsın evinde gerçekleştirdi. Ekipler aramada; 40 gram uyuşturucu madde, 301 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet cep telefonu ve 24 bin 310 TL nakit para ele geçirdi.
Hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçundan adli tahkikata başlanarak gözaltına alınan M.T'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.