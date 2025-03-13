Gümüşte 4 aylık zirve

Gümüşün ons fiyatı 33.50 dolara yaklaşarak Ekim sonundan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Küresel piyasalarda artan riskler ve ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentileri, yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirdi. ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması ve ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi, gümüş talebini artıran ana faktörler arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın Amerikan viskisine yüzde 50 gümrük vergisi koymasına misilleme olarak Avrupa şaraplarına, şampanyalarına ve diğer alkollü içkilere yüzde 200 tarife tehdidinde bulundu. Ticaret geriliminin yükselmesi piyasalarda belirsizlik yaratırken, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump’ın ekonomik politikalarını uygulamak için bir resesyon yaşanmasının "değerli" olacağını savundu.

Öte yandan ABD’de şubat ayında üretici fiyatları değişim göstermezken, tüketici enflasyonu yalnızca yüzde 0.2 arttı ve tahminlerin gerisinde kaldı. Bu durum, Fed’in faiz indirimi olasılığını artırarak yatırımcıların gümüş gibi güvenli liman varlıklarına yönelmesini hızlandırdı. İşsizlik maaşı başvuruları ise geçtiğimiz hafta yeniden düşerek iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.