Günde 15 bardak su içerek 20 kilo verdi

Sivas'ta yaşayan 58 yaşındaki Fatma Akkuş ve 71 yaşındaki Şadiye Yeniceli, kilo problemi nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayınca zayıflamaya karar verdi. İkili, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak Uzman Diyetisyen Ali Can Daşdemir'in tavsiyeleri doğrultusunda kilo vermeye başladı.

İki arkadaştan Yeniceli, 102 kilodan 85 kiloya düşerek daha rahat nefes almaya ve yürümeye başladı. Günlük beslenme planına ek olarak günde 15 bardak su içtiğini belirten Yeniceli, ekmek, kızartma ve hamur işlerinden uzak durduğunu söyledi. "Kilo verdikten sonra nefes almak ve yürümek daha kolay hale geldi" dedi.

Benzer şekilde, 100 kilodan 80 kiloya inen Fatma Akkuş ise bel fıtığı ve diz problemleri nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti. Ameliyat olma riski taşıyan Akkuş, kilo verdikten sonra sağlık sorunlarının büyük oranda düzeldiğini söyledi. "Kilo verdikten sonra hayatımda büyük değişiklikler oldu. Artık rahatça yürüyebiliyorum ve ameliyat olmaktan vazgeçtim" dedi.

Uzman Diyetisyen Ali Can Daşdemir ise, merkezde uyguladıkları diyet programlarının yasaklardan ziyade denge üzerine kurulu olduğunu vurguladı. "Gelen hastalarımızla yemek planları yapıyoruz ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturarak onlara destek oluyoruz. Özel bir diyet uygulamak zorunda kalmadan, evde yapılan yemeklerle de sağlıklı bir diyetin mümkün olduğunu gösteriyoruz" şeklinde konuştu. Daşdemir, bu programın tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu da sözlerine ekledi.