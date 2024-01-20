Günde bir kase tüketene uykusuzluk uğramıyor. İşte kalp dostu mucize meyve

Uyku sorunları yaşayan birçok insanın hayat kalitesi azalıyor. Kiraz, melatonin ve uyku ilaçlarının yanı sıra, sağlıklı ve kaliteli bir uyku sağlamak için başka bir seçenek sunuyor. Kirazın sağlığımızı korumada ve çok sayıda fayda sağlamada harikalar yaratan bir meyve olduğunu söylemek mümkün.

Kiraz, yüksek lif, A ve C vitamini ve potasyum içeriğiyle bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler ve kolon kanserine karşı koruma sağlar.

100 kalori altında

Kiraz, sağlığa katkıları bakımından diğer meyvelerden ayrılıyor. Bir kase kiraz (21 adet) sadece 100 kalori içeriyor ve günlük vitamin gereksiniminizin %15'ini karşılıyor.

Anti-inflamatuar özelliği, antioksidan etkisi gösterir ve iltihaplanmayı önler. Yüksek antioksidan seviyesi, kronik hastalıklarla savaşır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Kiraz, yüksek polifenol içeriğiyle uyku kalitesini iyileştirir. Yüksek melatonin miktarı, uyku-uyanma ritmini düzenler. Uyumadan önce vişne suyu içmek de uyku sürenizi uzatır.

Anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri, egzersiz sonrası oluşan kas hasarlarının ve ağrılarının daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur.

Kas ağrılarını azaltır

Yapılan çalışmalar, profesyonel maratoncuların, yarışmadan önceki bir hafta boyunca günde iki defa vişne suyu içtiklerinde, yarışma sonrası daha az kas ağrısı yaşadıklarını gösteriyor.

Kiraz, aynı zamanda karaciğere iyi gelir ve aşırı ilaç ve alkol kullanımından kaynaklanan karaciğer yükünü azaltır.

Kiraz, potasyum ve polifenol antioksidanlar içererek kalp sağlığını destekler.

Potasyum, kalp atışını düzenlemeye yardımcı olur ve vücuttaki fazla sodyumu atarak tansiyonunuzu kontrol altında tutar.