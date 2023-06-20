Gündüz uykusu beyne iyi geliyor

Yapılan araştırmalara göre, gündüz kısa süreli de olsa uyumanın beyne iyi geldiği saptandı.

Gündüz uykusu beyne iyi geliyor

University College London araştırmacıları, düzenli olarak biraz uyumak için zaman bulmanın beynimiz için iyi olduğunu ve daha uzun süre daha büyük kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Ekip, uykucuların beyinlerinin 15 kübik santimetre (0,9 kübik inç) daha büyük olduğunu ortaya çıkarırken, bu durumun yaşlanmayı üç ila altı yıl geciktirmeye eşdeğer oluğu bildirildi.

Bununla birlikte, bilim adamları gündüz uykularını yarım saatten daha az tutmayı önermektedir.

Ancak iş hayatında gündüz uykusunun zor olduğunu ve çalışma kültürünün genellikle buna imkan tanımadığını vurguladılar.

Gündüz uykusunun bulguları, "oldukça yeni ve oldukça heyecan verici" olarak nitelendirdi.

Rapora göre, beyin doğal olarak yaşla birlikte küçülür, ancak kısa süreli gündüz uykusunun Alzheimer gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olup olmayacağı yine de daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğu da eklendi.

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