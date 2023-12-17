Dünyada Güneş patlaması etkilerinin görülmesi beklenirken NASA Güneş patlaması etkilerine ilişkin açıklamada bulundu. 2017 yılından bu yana en güçlü Güneş patlamasına dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Güneş patlaması oldu mu? NASA güneş patlaması için ne dedi?

GÜNEŞ PATLAMASI OLDU MU?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 14 Aralık'ta 10 Eylül 2017 tarihinden bu yana görülen en büyük Güneş patlamasının gerçekleştiğini duyurdu.

Patlama sonucu devasa bir jeomanyetik enerji açığa çıktığını söyleyen NASA, Güneş yüzeyinde yaşanan olayın bir uzay aracı tarafından videoya kaydedildiğini bildirdi.

Yaşanan büyük patlamanın şimdiden Amerika kıtasında bazı kısa dalga radyo kesintilerine yol açtığı belirtiliyor.

Uzmanların açıklamalarına göre, söz konusu patlama Dünya yüzeyine dönük bir şekilde gerçekleşmemiş olsa da etkileri yarından itibaren gezegenimizde hissedilebilecek.

NASA GÜNEŞ PATLAMASI İÇİN NE DEDİ?

Güneş patlamasının, radyo frekanslarında, elektrik şebekelerinde, navigasyon sinyallerinde ve birçok elektronik cihazda kısa süreli sorunlara yol açabileceği öne sürülüyor.

NASA yaşanan Güneş patlaması için, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" açıklamasında bulundu.

NASA, patlamanın radyo iletişimi üzerindeki etkisinin Perşembe günü öğlen ile öğleden sonra 2 arasında hissedildiğini ve bilim adamlarının "güneşin uzak kuzeybatı bölgesinde bulunan" CME'nin diğer etkilerini analiz ettiklerini aktardı.

Merkez, bunun 10 Eylül 2017'den bu yana kaydedilen en güçlü güneş patlaması olduğunu ve mevcut güneş döngüsünün en güçlüsü olduğunu bildirdi.