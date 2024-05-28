Güneş Sistemi'nin kralı Jüpiter'in 5 eşsiz özelliği

Güneş'e yakınlıkta 5. sırada yer alan Jüpiter, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olma özeliğine sahiptir.

Çıplak gözle görülebilen Jüpiter, en güçlü manyetik alana ve en büyük manyetosfere sahip olmakla beraber gezegenin bir günü 10 saat sürmektedir.

BİR YIL 12 GÜNYA YILINA EŞİT

Bir yılının ise yaklaşık olarak 12 Dünya yılına eşit olan Jüpiter’in en ünlüleri Gaynmede, Europa olmak üzere doğrulanmış 79 tane uydusu vardır.

YILDIZ OLMAYA YAKIN BİR BOYUT

Yıldız olmaya yaklaşmış bir boyutu bulunan Jüpiter'in büyüklüğü belli bir miktara ulaşmadığı için merkezinde nükleer tepkime başlamamıştır.

KATI BİR YÜZEYİ YOK

Atmosferi, dönen bulut çizgileri ile kaplı Jüpiter'in, “Büyük Kırmızı Leke” olarak adlandırılan yerinde yüzlerce senedir süren fırtınalar vardır. Jüpiter bir gaz devidir, bu yüzden katı bir yüzeyi bulunmamaktadır.

SATÜRN'E BENZER HALKA

Merkezinde, Dünya büyüklüğünde bir katı çekirdek bulunduğu düşünülürken, öte yandan Jüpiter’in halkaları vardır ancak gözle görülemeyecek kadar solgundur.

BAZI ÖZELLİKLERİ JÜPİTER'İ EŞŞİZ KILAR

- Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in kütlesi, tek başına diğer tüm gezegenlerin toplam kütlesinin 2½ katına ulaşır.

- Jüpiter, kendi etrafında dönüş süresi en kısa olan gezegendir.

- En güçlü manyetik alana sahip Jüpiter, en büyük manyetosfere sahiptir.

- Büyüklük ve çeşitlilik açısından en zengin uydu sistemine sahip gezegendir.

- Jüpiter'in etrafında, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegen uydusu Ganymede dönmektedir.